Новости Украина 09.05.2023 в 12:56

«‎Сказка» Стивена Кинга выйдет в украинском переводе 1 июня — издательство КСД эксклюзивно поделилось иллюстрациями к роману

Катерина Даньшина

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Роман Стивена Кинга «Сказка» в жанре темного фэнтези будет доступен на украинском языке – изданием занимается КСД («Клуб семейного досуга»). Стоимость книги на сайте еще не указана, однако желающим оформить предзаказ рекомендуют оставить электронный адрес для быстрого оповещения.

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Кинг начал писать роман в разгар пандемии и, как сам рассказывал ранее, увидел образ «большого заброшенного города — безлюдного, но живого… пустые улицы, дома с привидениями, голова горгульи, лежащая на улице…, дворец со стеклянными башнями, такими высокими, что их верхушки пробивали тучи». Именно эти изображения вдохновили писателя на создание новой истории.

В центре сюжета «Сказки» – 17-летний парень Чарли Рид, отправляющийся в путешествие в таинственное королевство Эмпис: сначала с целью спасти соседскую овчарку от болезни, раздобыв волшебные солнечные часы долголетия, а затем – и целую волшебную страну и ее жителей от диктатора, узурпировавшего там власть.

В англоязычном варианте книга вышла 6 сентября 2022 года (на Amazon вариант книги в твердом переплете сейчас стоит $8,49), а ныне издательство КСД готовит 608-страничный вариант в украинском переводе, который будет доступен уже с 1 июня. Стоимость на сайте еще не указана, однако есть форма для ввода электронной почты, по которой вас проинформируют о старте предзаказов и других деталях. Конечно, наши редакторы сразу после выхода книги подготовят рецензию, поэтому следите за обновлениями на сайте.

Обложка книги Стивена Кинга «Сказка» от КСД

«‎Казка»

Известно, что украинский вариант будет содержать 33 иллюстрации – эксклюзивно показываем 5 из них:

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