«‎Сказка» Стивена Кинга выйдет в украинском переводе 1 июня — издательство КСД эксклюзивно поделилось иллюстрациями к роману

Роман Стивена Кинга «Сказка» в жанре темного фэнтези будет доступен на украинском языке – изданием занимается КСД («Клуб семейного досуга»). Стоимость книги на сайте еще не указана, однако желающим оформить предзаказ рекомендуют оставить электронный адрес для быстрого оповещения.

Курс QA Manual. Лектори з Epam, викладаємо українською . Записатися

Кинг начал писать роман в разгар пандемии и, как сам рассказывал ранее, увидел образ «большого заброшенного города — безлюдного, но живого… пустые улицы, дома с привидениями, голова горгульи, лежащая на улице…, дворец со стеклянными башнями, такими высокими, что их верхушки пробивали тучи». Именно эти изображения вдохновили писателя на создание новой истории.

В центре сюжета «Сказки» – 17-летний парень Чарли Рид, отправляющийся в путешествие в таинственное королевство Эмпис: сначала с целью спасти соседскую овчарку от болезни, раздобыв волшебные солнечные часы долголетия, а затем – и целую волшебную страну и ее жителей от диктатора, узурпировавшего там власть.

В англоязычном варианте книга вышла 6 сентября 2022 года (на Amazon вариант книги в твердом переплете сейчас стоит $8,49), а ныне издательство КСД готовит 608-страничный вариант в украинском переводе, который будет доступен уже с 1 июня. Стоимость на сайте еще не указана, однако есть форма для ввода электронной почты, по которой вас проинформируют о старте предзаказов и других деталях. Конечно, наши редакторы сразу после выхода книги подготовят рецензию, поэтому следите за обновлениями на сайте.

Обложка книги Стивена Кинга «Сказка» от КСД

Известно, что украинский вариант будет содержать 33 иллюстрации – эксклюзивно показываем 5 из них: