Стивен Кинг возвращается с новым сериалом: история Холли Гибни от автора "Снаружи" и "Мистер Мерседес"

Вадим Карпусь

Стівен Кінг повертається з новим серіалом: історія Голлі Гібні від автора "Ззовні" та "Містер Мерседес"

Один из самых ярких персонажей современного творчества Стивена Кинга наконец получит собственный сериал. Речь идет о Холли Гибни — героине, которая за последние 15 лет появлялась в книгах автора чаще, чем кто-либо другой.


Проект уже более трех лет находится в разработке. Над экранизацией романа «Холли» работает режиссер и сценарист Джек Бендер. Он занялся сериалом еще в конце 2023 года. Работа продвигается медленно из-за других проектов, в частности сериала «Институт», но производство не останавливалось.

Кто такая Холли Гибни

Холли Гибни — частный детектив с необычным характером и особым развитием. Она появлялась в нескольких ключевых произведениях Кинга, включая «Мистер Мерседес» и «Инсайдер», где в экранизациях ее сыграли Джастин Лупе и Синтия Эриво соответственно.

В книгах персонаж проходит серьезную трансформацию. Сначала это замкнутая женщина с социальной тревожностью и обсессивно-компульсивным расстройством. Со временем она превращается в полноценного детектива с уникальным талантом к анализу преступлений и фотографической памятью.


Роман «Холли» показывает ее уже как самостоятельную героиню. События происходят во время пандемии COVID-19. Гибни расследует сложное убийство и параллельно борется с личными травмами. Это одна из самых темных историй Кинга последних лет.

Что известно о сериале

Сценарий пишет тот самый Джек Бендер, который хорошо знает стиль Кинга. Он также работал над сериалом «Извне» и участвовал в создании «Мистер Мерседес». Это повышает шансы на точную передачу характера героини.

Актерский состав пока не раскрыли. Так же неизвестно, какую именно версию Холли покажут — более близкую к интерпретации Джастин Лупе или более загадочную, как в исполнении Синтии Эриво.

Но самое главное, что сериал сосредоточится именно на Холли как центральном персонаже, а не второстепенной фигуре, как было раньше. Это будет логичный шаг к освещению вселенной Стивена Кинга. Персонаж уже доказал свою силу в книгах и предыдущих экранизациях. Если команда сохранит глубину характера и атмосферу истории, проект имеет все шансы на успех.

Источник: screenrant

