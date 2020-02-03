Скорость в сетях 6G теоретически сможет достигать 8000 Гбит/с





Пока некоторые страны только начинают осваивать технологии 5G, Китай уже работает над развитием сотовой связи шестого поколения. Министерство науки и технологий Китая с недавних пор приступило к подготовительным работам по внедрению 6G. Основы уже заложены, созданы две рабочие группы из нескольких десятков экспертов, по мнению которых, скорость передачи данных в этих сетях сможет достигать 8000 Гбит/с. Для сравнения, рекордная скорость передачи данных в 5G-сетях составляет 35 Гбит/с, тогда как средняя скорость передачи данных в сетях четвертого поколения — от 1 Гбит/с.

Такие скорости открывают новые возможности и сценарии использования и могут произвести революцию во взаимодействии людей с технологиями. Эра 6G могла бы, например, предложить новые перспективы с точки зрения нейрокомпьютерных интерфейсов. В плане ежедневного использования интернета при подключении к 6G-сетям можно было бы ежесекундно загружать 142 часа высококачественного видео на стриминговом сервисе.

Но мы всё ещё далеки от коммерческих 6G-сетей, учитывая, что на разработку сотовых сетей нового поколения уходит примерно 10 лет. При нынешних обстоятельствах исследователям приходится устранять значительные препятствия для достижения этой цели. Такие скорости потребовали бы значительных аппаратных улучшений и решений некоторых других проблем.

Источник: GSM Arena