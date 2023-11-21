Скин «Грут» (Gaia) уберут из Call of Duty: Modern Warfare III в ближайшем обновлении

Ранее в этом месяце игроки недавно вышедшей Call of Duty: Modern Warfare III выразили разочарование по поводу скина Gaia для оператора Nila «Nova» Brown. Скин получил среди игроков название «Грут» за свое сходство с персонажем из фильмов Marvel.

Проблема с этим скином заключается в том, что из-за своих цветов и текстур он является «буквально невидимым» для других игроков. Коричневая, зеленая и красная цветовая палитра и «прозрачные», похожие на ветки конечности приводят к тому, что оператора со скином Gaia очень трудно разглядеть на картах Modern Warfare III.

Игроки Call of Duty: Modern Warfare III просили разработчиков убрать этот скин из игры. Соответствующие призывы публиковались в X (ранее Twitter), Reddit и на других площадках. В итоге Sledgehammer Games сдалась под натиском геймеров и заявила, что удалит этот косметический скин из игры в рамках предстоящего обновления.

«Корректировки скинов оператора Gaia и Gaia Blackcell для Modern Warfare III находятся в стадии разработки», — сообщила студия в ответ фанату. «В будущем обновлении игры мы отключим этот элемент до тех пор, пока указанные изменения не станут доступны всем игрокам».

Пока нет информации о том, как Sledgehammer Games намерена переработать скин «Грута» (или когда выйдет это «предстоящее» обновление).

Источник: kotaku