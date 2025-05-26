Новости WTF 26.05.2025 в 16:17 comment views icon

Слишком тихая клавиатура? Эта добавит взрывы и барабанную дробь

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Андрій Русанов

Автор сайта

Слишком тихая клавиатура? Эта добавит взрывы и барабанную дробь

Некоторые владельцы механических клавиатур любят звук, который издают различные типы переключателей клавиш. Но если этого недостаточно? Звук можно усилить взрывными эффектами.

Энтузиаст uwo’s lab создала самую громкую в мире механическую клавиатуру в прямом эфире Twitch с помощью нескольких мощных звуковых эффектов, выполненных вживую. Клавиатура была подключена к внешней плате и реле. Они управляли механизмом с молоточками, которые били по стальной пластине. Очевидно, что это слишком тихо, поэтому экспериментатор добавил барабан с двумя палочками, работающими от сжатого воздуха.

Но финал должен был быть действительно особенным — в нем появилась электрическая катушка, которая активировалась, когда клавиатура достигала определенной скорости печати и нагревалась настолько, что зажигала петарды (правда, эта часть пошла не совсем по плану, но сработала).

На самом деле трансляция Twitch по созданию и использованию этого чуда длилась почти пять часов. В процессе царил беспорядок и случались неудачи, но в конце концов можно увидеть эффектный ролик в X.

Учитывая бурную реакцию журналиста Tom`s Hardware и других зрителей, эта попытка могла бы начать челлендж. В частности интересно, если бы рекорды в скорости набора автоматически отмечал бы взрыв петард. Это несколько напоминает упражнения рейсеров, которые усиливают звук мотора, вместо того чтобы уменьшить его.


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