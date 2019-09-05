Smart представил новое поколение электромобилей Smart EQ ForTwo, ForTwo cabrio и ForFour на Франкфуртском автошоу

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Компания Smart, входящая в состав немецкого автоконцера Daimler AG, представила обновленную линейку городских электромобилей Smart EQ в составе моделей ForTwo, ForTwo cabrio и ForFour. Начиная с этого поколения бренд полностью отказывается от использования двигателей внутреннего сгорания, таким образом Smart стал первым в мире автопроизводителем, который переключился с ДВС на электричество.

Внешне новые модели не слишком сильно отличаются от своих предшественников, визуальные изменения можно описать легкий редизайн. Изменились незначительные детали, а также был обновлен рисунок радиаторной решетки и использованы опциональные фары Full-LED.

Все три модели оснащаются одинаковыми электродвигателями мощностью 60 кВт (82 л.с.) с крутящим моментом 160 Нм, который позволяет набрать максимум 130 км/ч. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает от 11,6 с (ForTwo) до 12,7 с (ForFour), впрочем, в городских условиях более показателен разгон до 60 км/ч — в этом случае электромобили показывают результаты на уровне 4,8 с (ForTwo) — 5,2 с (ForFour).

Батарея от компании Deutsche Accumotive собрана их трех модулей, которые содержат 96 ячеек суммарной емкостью 17,6 кВтч. Полного заряда хватает на запас хода порядка 150 км по измерительному циклу NEDC: 147-159 км для ForTwo, 145-157 км для ForTwo cabrio и 140-153 км для ForFour. С опциональным встроенным преобразователем на 22 кВт новые Smart EQ заряжаются от 10% до 80% менее чем за 40 минут. Новинки также получили систему рекуперации с радаром, которая может автоматически замедлять электромобиль при приближении к препятствию.

Модели Smart EQ ForTwo, EQ ForTwo cabrio и EQ ForFour будут доступны в трех линейках исполнения (Passion, Pulse, Prime) и трех вариантах оснащения (Advanced, Premium, Exclusive), что позволит легко определиться с выбором. Новинки также получили фирменное мобильное приложение, которое позволит удаленно получить информацию о степени заряда батареи и т.д.

Напомним, что в начале текущего года Daimler и Geely создали совместное предприятие, которое будет разрабатывать и производить следующие поколения электромобилей Smart в Китае.

Источник: Daimler