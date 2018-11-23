Смартфон Xiaomi Mi 9 с чипсетом Snapdragon 8150 и тройной 48-мегапиксельной камерой может быть анонсирован в середине декабря

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Как сообщают осведомлённые источники, грядущий флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 уже прошёл процесс сертификации, что позволяет хотя бы частично ознакомиться с его техническими характеристиками.

Согласно имеющимся данным, модель Xiaomi M1901F9T/E (скорее всего поступит на рынок под названием Xiaomi Mi 9) получит флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8150. Вместе с тем, ожидается, что на задней панели устройства расположится тройная камера. При этом разрешение главного модуля составит 48 Мп. Это пока что все сведения, касающиеся характеристик смартфона Xiaomi Mi 9. Предыдущие утечки уверяли в наличии 6,4-дюймового AMOLED дисплея, ОЗУ объёмом 6, 8 или 10 ГБ и батареи ёмкостью 3700 мАч.

Как ожидается, процессор Qualcomm Snapdragon 8150 будет официально представлен в начале декабря. Новый смартфон Xiaomi Mi 9, вероятно, анонсируют сразу вскоре после презентации этого чипсета. Таким образом, анонс новинки может состояться уже в середине декабря. В таком случае, Xiaomi Mi 9 может стать первым массовым флагманов на базе нового топового мобильного процессора Qualcomm.

Источник: igeekphone