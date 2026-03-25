Больше не боятся воды: Samsung Galaxy A57 и A37 получили защиту IP68 и быструю зарядку

Samsung сообщила о выпуске новых смартфонов среднего уровня Galaxy A57 и A37. Нынешние модели получили улучшения в сферах производительности, камер и ИИ.





Samsung Galaxy A57

Старшая модель получила новый чип Exynos 1680 (4 нм) с графикой Xclipse 550 и улучшенным NPU с производительностью 19,6 TOPS (против 14,7 у предшественника). Для стабильной работы под нагрузкой добавили испарительную камеру, которая стала на 13% больше. Доступны конфигурации с 8 и 12 ГБ оперативной памяти и хранилищем емкостью 128, 256 и 512 ГБ.

Новинка содержит 50-мегапиксельную основную камеру, 12-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль и 5-мегапиксельный макро модуль. Фронтальная камера получила 12-мегапиксельный сенсор. В дизайне Samsung Galaxy A57 выделяется более тонким металлическим корпусом — 6,9 мм и 179 г против 7,4 мм и 198 г у предшественника.

Samsung Galaxy A37

Младший Samsung Galaxy A37 работает на чипе Exynos 1480, который использовался в модели Galaxy A55 (2024 год). В этом случае конфигурации памяти стартуют с 6 ГБ и также доступны версии с 8 ГБ и 12 ГБ. Вместимость хранилища может составлять 128 ГБ или 256 ГБ.





Конфигурация камер почти такая же, как и в старшей версии, однако в ультра широкоугольном модуле используется 8-мегапиксельный сенсор вместо 12-мегапиксельного. Samsung Galaxy A37 остался с пластиковым корпусом и теми же общими размерами, что и предшественник (толщина 7,4 мм и вес 196 г).

Обе новинки получили защиту IP68, то есть выдерживают погружение в воду. Это шаг вперед по сравнению с IP67 в прошлом поколении. Устройства оснащены аккумуляторами емкостью 5000 мА-ч и поддерживают быструю зарядку мощностью 45 Вт. Она позволяет восстановить заряд от 0 до 60% за 30 минут.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Дисплеи в Galaxy A57 и A37 одинаковые. В новинках используются 6,7-дюймовые Super AMOLED панели с разрешением 1080p+ и частотой обновления изображения 120 Гц.

Смартфоны работают под управлением Android 16 с оболочкой One UI 8.5 и получат 6 лет обновлений. Дополнительную мощность Samsung Galaxy A57 использует для ИИ-функций: Best Face поддерживает больше кадров и серийную съемку, Auto Trim упрощает монтаж видео, Object Eraser работает точнее, а диктофон получил распознавание речи.

Цена

Смартфоны Samsung Galaxy A57 и A37 будут доступны для покупки в Украине с 17 апреля. Galaxy A57 будет доступен в синем, сером, ледяном голубом и сиреневом цветах, а Galaxy A37 — в лавандовом, темно-сером, серо-зеленом и белом. Украинские цены пока не называют. Однако известно, что цена Galaxy A37 будет стартовать с $450 в США и €430 в Европе. Стартовую конфигурацию Galaxy A57 оценили в $550 и €530 соответственно.

Источник: gsmarena