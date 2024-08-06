Смартфоны Xiaomi смогут обнаруживать скрытые камеры благодаря обновлению HyperOS 2.0

Xiaomi продолжает развивать свою мобильную операционную систему HyperOS. Как сообщают осведомленные источники, китайский гигант готовится к запуску новой версии HyperOS 2.0, в которой появится несколько новых функций.

Одним из нововведений станет функция обнаружения скрытой камеры с помощью смартфонов. Сообщается, что она позволит поддерживаемым устройствам Xiaomi обнаруживать скрытые камеры с помощью сигналов беспроводной локальной сети.

Используя эту функцию, пользователи телефонов Xiaomi смогут обнаруживать подозрительные устройства, предполагая, что сами камеры подключены к локальной сети Wi-Fi. Несколько скриншотов будущей функции обнаружения скрытой камеры уже опубликовали в сети. На одном из них содержится текст «Обнаруживайте скрытые камеры для защиты вашей конфиденциальности и личной безопасности».

Скриншоты также показывают, что пользователи смогут сканировать подозрительные устройства одним касанием. Как только эта функция станет доступной, пользователям нужно будет нажать кнопку «Начать сканирование» и дождаться обнаружения устройств. После завершения сканирования результаты покажут, были ли найдены камеры или нет.

Примечательно, что эта новая функция конфиденциальности HyperOS 2.0, кажется, была вдохновлена ранее разработанным приложением на основе Python под названием Ingram. Программа Ingram обнаруживает уязвимости камеры, проверяя IP-адреса. Инструмент также содержит такие функции, как анализ мощности сигнала, трансляция SSID, идентификация MAC-адреса и анализ сетевого трафика.

Эта функция безопасности будет полезной для пользователей, особенно путешественников, которые часто живут в новых местах. Ожидается, что HyperOS 2.0, будет запущена в октябре этого года.

Курс Розмовної англійської від Englishdom. Після цього курсу ви зможете спілкуватись з іноземцями і цікаво розкажете про себе. Приєднатися

Источник: neowin