СМИ: Китайский стартап первым запустил массовое производство твердотельных аккумуляторов, их удельная емкость равна 400 Вт∙ч/кг

Твердотельные батареи должны стать очередным прорывом после литиево-ионных аккумуляторов. Многие компания работают над запуском серийного производства твердотельных батарей. Например, Dyson, BMW, Fisker работают над этой технологией на протяжении нескольких последних лет. Но, судя по всему, опередить всех их смог мало кому известный китайский стартап.

Как сообщают китайские СМИ, стартап Qing Tao Energy Development Co при Техническом Университетеа Цинхуа развернул производственную линию по выпуску твердотельных аккумуляторов. Она расположена в городском уезде Куньшань на востоке Китая в провинции Цзянсу. Согласно озвученным данным, первоначально линия имеет производственную мощность 100 МВт·ч в год, но к 2020 году её планируется увеличить до 700 МВт·ч. Также сообщается, что компания достигла плотности хранения энергии более 400 Вт·ч/кг. Для сравнения, литиево-ионные аккумуляторы нового поколения достигают емкость около 250-300 Вт·ч/кг.

Более подробные сведения, включая информацию о цене, пока не разглашаются. Также следует отметить, что производственная мощность на уровне 100 МВт•ч в год является не такой уж большой. Этого будет достаточно, чтобы оснастить батареями около 2 тыс. электромобилей с большим запасом хода. Тем не менее, радует прогресс в этой отрасли.

Источник: Engadget