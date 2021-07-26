СМИ: LG Display и AU Optronics готовят к выходу панели с частотой 480 Гц

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По данным TFTCentral, LG Display и AU Optronics (AUO) работаю над созданием 480-герцевых панелей для будущих игровых мониторов, чей выход на рынок ожидается в 2023 году.

Еще в 2017 году Blur Busters тестировали инженерный образец первой панели 4K 120 Гц, способной работать в 480 Гц при пониженном разрешении 540p. Устройство представила компания ZisWorks — на тот момент предлагалась 28-дюймовая панель TN (model x28) и 39-дюймовая VA (model x39). Теперь же LG Display AUO, если верить информаторам TFTCentral, намерены привнести сверхбыстрые 480-герцевые панели в потребительский сегмент. К слову, на сегодня самыми быстрыми игровыми дисплеями выступают модели с частотой 360 Гц и временем отклика 2,8 мс.

Достоверных подробностей о возможностях и ценах 480-герцевых панелей пока нет. Сообщается, что LG работает над 24,5-дюймовой панелью DisplayHDR 400 с разрешением Full HD (1920×1080 пикселей).

Что касается AUO, то подробностей о ее 480-герцевой панели еще меньше, за исключением упоминания целевого разрешения 1080p.

И LG, и AUO рассчитывают начать массовое производство 480-герцевых панелей в 2022 году, тогда готовые мониторы и ноутбуки ожидаются в 2023 году. Не исключено, что первые устройства с экранами 480 Гц дебютируют на CES 2023, как в свое время NVIDIA и ASUS анонсировали там первый монитор с частотой обновления 360 Гц. В то же время SweClockers пишет о планах AUO по выпуску панели 1440p с частотой 360 Гц в этом году.

При тестировании панелей ZisWorks в режиме 480 Гц Blur Busters отметили ряд улучшений, включая уменьшение ghosting-эффекта, сокращение задержки ввода, снижение размытия изображения (motion blur) и улучшение эффекта инерционности зрительного восприятия.

TFTCentral также упоминает в своей отчете о новой технологии LG «IPS Black, которая обеспечит более насыщенный черный цвет в IPS-панелях при одновременном снижении яркости свечения. Судя по всему, несколько мониторов 4K, включая один 27-дюймовый и еще один 31,5-дюймовый, запланированы к выпуску в январе 2022 года.