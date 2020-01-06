NVIDIA и ASUS анонсировали первый в мире игровой монитор с частотой обновления панели 360 Гц





Когда в прошлом году ASUS впервые продемонстрировала игровой монитор с частотой обновления экрана 360 Гц, это была первоапрельская шутка. Но на выставке CES 2020 компания представила уже реальное устройство с такой характеристикой – 24,5-дюймовый игровой монитор, работающий на частоте 360 Гц и поддерживающий технологию NVIDIA G-Sync. ASUS утверждает, что это первый в мире игровой монитор с частотой 360 Гц и поддержкой G-Sync, разработанный с учётом требований киберспорта и конкурентных игр.

Чтобы ощутить преимущества такого монитора, потребуется мощная видеокарта и конкурентные игры, такие как Overwatch или CS:GO. NVIDIA утверждает, что столь высокая частота кадров улучшает отслеживание целей благодаря более плавной анимации в играх, устраняет ореолы и, очевидно, позволяет игрокам раньше видеть врагов. Любое снижение задержки, даже всего лишь миллисекунды, будет иметь большое значение в конкурентной игре. Этот монитор с частотой 360 Гц отображает игровые кадры один раз каждые 2,8 мс, что может быть в 6 раз быстрее, чем обычный монитор или телевизор.

Монитор ASUS ROG Swift 360Hz поддерживает Full HD разрешение 1920х1080 точек и содержит «усовершенствованный процессор G-Sync» от NVIDIA. Устройство поступит в продажу «позже в этом году». Более подробные сведения пока не сообщаются.

Источник: The Verge