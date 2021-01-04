СМИ заявили об исчезновении Джека Ма — в конце октября 2020-го основатель Alibaba раскритиковал власти Китая и с тех пор не появлялся на публике





Сообщения о предполагаемом исчезновении Джека Ма распространили несколько независимых СМИ после более чем двухмесячного перерыва в публичных выступлениях основателя китайского интернет-ритейлера Alibaba и одного из богатейших людей мира.

Как сообщает Yahoo Finance, Джек Ма так и не появился в жюри в заключительном эпизоде своего собственного шоу талантов Africa’s Business Heroes, в котором начинающие предприниматели из Африки соревнуются за шанс получить финансирование на свой проект из общего гранта 1,5 млн долларов. На посту судьи его в итоге заменил топ-менеджер Alibaba, а фото Джека Ма и вовсе было удалено с соответствующей странички состава жюри официального сайта конкурса.

В сообщении Financial Times представитель Alibaba заявил, что Джек Ма больше не может участвовать в конкурсе из-за высокой занятости в других проектах.

Бизнес-империя Джека Ма — Ant Group — находится под пристальным вниманием Пекина с выступления предпринимателя 24 октября в Шанхае, где он открыто критиковал финансовую политику страны за сдерживание инноваций и сравнивал банки с «ломбардами». Спустя немногим больше недели китайские власти приостановили ранее санкционированный листинг Ant Group — финтех-компания Джека готовилась к крупнейшему IPO в мире, планируя привлечь более $35 млрд с выходом сразу на две биржи (Шанхайскую и Гонконгскую) и повышением оценки в будущем до $315 млрд. Одновременно китайский регулятор открыл антимонопольное расследование против Alibaba. С тех пор Джек Ма не появлялся на публике и не делал никаких публичных заявлений. Подробнее о конфликте можно прочесть в недавнем материале Bloomberg на английском языке.