Смитсоновский институт открыл свободный доступ к коллекции из 2,8 млн изображений, в планах – оцифровка 155 млн предметов

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Смитсоновский институт предоставил на новой онлайн-платформе Open Access колоссальную коллекцию из 2,8 млн двух- и трёхмерных изображений в высоком разрешении. Источниками этих материалов являются 19 Смитсоновских музеев, 9 исследовательских центров, библиотеки, архивы и Национальный зоопарк. Доступ ко всем этим материалам предлагается на бесплатной основе для всех заинтересовавшихся пользователей.

Смитсоновский институт побуждает посетителей просматривать, использовать и повторно использовать контент так, как они посчитают нужным. Коллекция предоставлена под лицензией Creative Commons Zero (CC0), которая снимает предыдущие ограничения и авторские права. В коллекции есть портреты, 3D-модели миниатюр и модели гигантских объектов, таких как остатки сверхновой Cassiopeia A.

В Смитсоновском институте говорят, что это только начало. До конца 2020 года планируется предоставить для общего доступа ещё 200 тыс. изображений, а в более отдалённых планах – оцифровать 155 млн предметов из своей коллекции. Материалы охватывают почти два столетия сбора научных данных.

Просмотреть коллекцию можно на платформе Open Access по следующему адресу.

Источник: Engagdet