SoftServe перетнула позначку в 10 000 працівників, від початку року компанія найняла 2820 нових фахівців





Одна з найбільших українських ІТ-компаній SoftServe у липні перетнула позначку в 10 тисяч працівників, від початку року компанії вдалось вирости на 26%. Зокрема, з початку 2021 року в SoftServe найняли 2820 нових працівників, 2200 з яких — технічні експерти.

Найбільшу кількість ІТ-фахівців найняли у Львові — 708, 456 осіб найняли в Києві, 370 — у Дніпрі та 362 в Харкові. На додачу до Львова, де розташований найбільший за чисельністю розробницький центр і головний офіс компанії, за останнє півріччя одразу у трьох містах — Києві, Дніпрі та Харкові чисельність команд перевищила 1000 осіб. Протягом останнього року, найм ІТ-фахівців особливо зріс у регіонах, де немає фізичних офісів компанії.

“Ми детально відслідковуємо аналітику найму та коливання ринку праці і з впевненістю можемо сказати, що пандемія дуже особливо вплинула на ринок в Україні, і глобально зокрема. Саме завдяки переосмисленню офісів і повної дистанційної роботи, ми розпочали розвиток локацій, які раніше не були у фокусі компанії, а це Ужгород, Одеса, Черкаси, Луцьк, Хмельницький тощо. В цих містах саме з кінця 2020 року та вже цього року ми найняли кілька сотень осіб. Як на мене, це дуже цікава тенденція, яка дасть змогу розвинути ІТ-індустрію у більшості регіонів країни”, — коментує Костянтин Пилипчук, старший віце-президент, SoftServe.

У компанії також відзначають ріст кількості жінок — на сьогодні в SoftServe працюють 34% жінок. На позиціях trainee та junior — вже 41% дівчат, а кількість жінок-РМів в компанії переважає та становить 55%. 18% жінок працюють у відділі R&D, 12% — безпосередньо займаються розробкою програмних рішень. Загалом 925 жінок приєднались до компанії з початку цього року.

Станом на липень 2020 року у SoftServe 1100 активних проєктів та 1784 відкритих вакансій на ринку, з них — 1200 в Україні.

Зазначимо, що SoftServe є однією з найбільших компаній-розробників програмного забезпечення у Центральній та Східній Європі та входить до переліку найбільших сервісних ІТ-компаній України. Близько 10 000 співробітників працюють у 38 офісах, що розміщені від Сан-Франциско до Сингапуру. Головні офіси компанії розташовані у Львові та Остіні (штат Техас, США). Розробницькі центри компанії знаходяться у Львові, Києві, Дніпрі, Харкові, Рівному, Івано-Франківську, Чернівцях, Софії (Болгарія) та Вроцлаві, Білостоку, Глівіце та Варшаві (Польща). Компанія працює над понад 900 активними проектами для клієнтів у країнах Північної Америки, ЄС, та Азії. Клієнтами SoftServe є такі компанії як IBM, Cisco, Panasonic, Cloudera, Henry Schein, Spillman Technologies та ін. SoftServe є партнером Google Cloud Platform, Amazon Web Services, Microsoft Azure та інших великих технологічних компаній.

Джерело: SoftServe