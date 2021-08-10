SoftServe та ЛНУ ім. І. Франка запускають першу в Україні освітню програму з квантового програмування





Українська IT-компанія SoftServe та Львівський національний університет імені Івана Франка з вересня розпочинають бакалаврську програму “Квантові комп’ютери та квантове програмування”, аби розвивати один з найактуальніших технологічних напрямків майбутнього.

Квантові технології — одна з восьми найбільш проривних технологій майбутнього, згідно з дослідженнями BCG (Бостонська консалтингова група — одна з трьох найбільших консалтингових компаній світу). Експерти прогнозують, що ера квантових комп’ютерів розпочнеться за 10 років, проте вже сьогодні цю технологію активно вивчають і досліджують технологічні гіганти IBM, Microsoft, Google, Intel, Alibaba та інші. Квантові технології вивчають також і в SoftServe — R&D відділ компанії, що розробляє deep-tech інновації для бізнесів, вже сьогодні досліджує створення практичних рішень на базі квантових обчислень для клієнтів компанії.

Нова бакалаврська програма дозволить компанії розширити свої дослідження в напрямку квантових обчислень та програмування, залучаючи студентів програми до спільних досліджень. Студенти, натомість, отримають можливість інтегруватись в індустрію та здобувати досвід в одній з найбільш перспективних технологій у світі вже з першого курсу, навчаючись та працюючи разом з експертами SoftServe.

“Вже зовсім скоро квантові комп’ютери будуть кардинально змінювати світ довкола нас, впливатимуть на цілі індустрії — фінансові сервіси, виробництво нових матеріалів, фармацевтику та логістику. Важливо вже сьогодні розуміти, як ми будемо використовувати цю технологію за 5-10 років. Я дуже тішусь, що ця програма з’явиться у Львівському університеті, адже перші програми з квантового програмування починають з’являтись у всьому світі і тут ми — серед перших. Ця програма — можливість виростити фахівців, здатних працювати та конкурувати на глобальному рівні. Студенти цієї програми отримають широкий спектр знань — розумітимуть фізику та вмітимуть розв’язувати складні природні проблеми, а з іншого боку — вивчатимуть програмування та створення програмних рішень, основи cloud-технологій, адже квантові обчислення інтегруватимуться з типовими на сьогодні цифровими рішеннями”, — коментує Микола Максименко, R&D-директор, SoftServe.

“На кафедрі теоретичної фізики вже більше 20-ти років проводяться наукові дослідження в області квантової інформації. Протягом останніх 10-ти років студенти магістратури Фізичного факультету в рамках курсу «Фундаментальні проблеми квантової механіки» слухають про квантові комп’ютери, квантові комунікації та інші задачі квантової інформації. Все це стало основою для відкриття у 2020 році бакалаврської та магістерської освітніх програм «Квантові комп’ютери та квантове програмування» саме на фізичному факультеті. Нам приємно, що цю освітню програму створено у співпраці із SoftServe”, — коментує проф. Володимир Ткачук, гарант магістерської освітньої програми «Квантові комп’ютери та квантове програмування», завідувач кафедри теоретичної фізики імені професора Івана Вакарчука, Фізичний факультет, ЛНУ імені Івана Франка.

Програма “Квантові комп’ютери та квантове програмування” передбачає вивчення фізичних, математичних та комп’ютерних предметів, а також англійської мови. В межах програми студенти отримають ґрунтовні теоретичні знання в галузі фізики та астрономії, а також практичні навички програмування на квантових комп’ютерах IBM, Google, Rigetti та ін.

SoftServe спільно з ЛНУ ім.І.Франка також працюють над однойменною магістерською програмою, яка запрацює з вересня 2021 року.

Джерело: SoftServe