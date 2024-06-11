Сокращение и «международные риски»: Playtika с офисами в Украине таки решила уйти из беларуси

Украино-израильский разработчик игр Playtika принял решение официально ликвидировать бизнес в беларуси.

Об этом сообщил dev.by, опираясь на данные государственных реестров.

Playtika уходит из беларуси

Известно, что официально процедура ликвидации компании была запущена в конце апреля. Решение было принято собственником.

Однако на официальном сайте Playtika беларусь все еще фигурирует в перечне локаций, где есть офисы компании.

Почему?

Скорее всего, решение закрыть офисы в беларуси не обусловлено политическими мотивами.

Анонс закрытия офиса в Минске совпал с новым раундом глобальных сокращений Playtika. Медиа сообщали, что сократят 300-400 сотрудников в разных локациях. Команда в Минске ожидала, что работу могут потерять до 50% офиса (около 150 человек).

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Надо также отметить, что физический офис в Минске был закрыт для большинства сотрудников уже с начала марта. А о самих увольнениях впервые стало известно еще в январе. Однако тогда планировалось, что команда доработает до конца февраля. Позже топ-менеджмент компании скорректировал планы и сместил сроки на 30 апреля.

В начале февраля была информация, что и в украинских офисах Playtika масштабные сокращения По информации источников, «людей уволили одним днем»

В квартальных отчетах Playtika в последние годы беларусь фигурировала среди факторов риска. В финансовой отчетности за прошлый год Playtika упомянула беларусь в перечне рисков, «связанных с международными операциями и собственностью».