Солнечные электростанции стали самым динамично растущим источником электроэнергии

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), солнечная энергия была самым быстрорастущим источником мировой энергии в прошлом году. По темпам роста она смогла обогнать все другие виды источников энергии.

Такое положение дел во многом объясняется снижением цен на генерирующие мощности и изменением государственной политики, способствующей отходу от традиционных источников энергии, таких как уголь. Например, Китай играет важную роль в расширении использования возобновляемых источников энергии, на долю которого приходится почти половина новых солнечных панелей, установленных во всем мире.

Многие эксперты отмечают «новую эру» солнечной энергетики. Они ожидают, что рост выработки электроэнергии на базе энергии Солнца будет выше, чем у любых других возобновляемых технологий вплоть до 2022 года. Фактически, МЭА признало, что недооценило, как быстро растет выработка зеленой энергии. При этом агентство отметило, что многие страны настроены на солнечный бум в ближайшие годы. Ожидается, что выработка электроэнергии на базе возобновляемых источников в Индии удвоится к 2022 году, обогнав ЕС.

Однако МЭА заявила, что, несмотря на эти обнадеживающие цифры, впереди нас ожидает неопределенность. Она вызвана позицией президента США Дональда Трампа, который намерен возродить угольную энергетику. Кроме того, Комиссия по международной торговле США может вводить пошлины на импорт китайских солнечных батарей.

Источник: Engadget