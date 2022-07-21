Новости

Сообщения о «тяжелом состоянии Зеленского» на украинских радиостанциях — фейк (российские хакеры влезли в эфир)

Сообщения о «тяжелом состоянии Зеленского» на украинских радиостанциях — фейк (российские хакеры влезли в эфир)

Утром 21 июля хакеры распространили фейк о «тяжелом состоянии Зеленского» на украинских радиостанциях — злоумышленники совершили кибератаку на серверы и сети радиостанций TAVR Media. Об этом сообщило «Суспильне» со ссылкой на заявление радиохолдинга.

Помогаем

Читатели MC.today, Highload, ITC.ua собрали 100 тыс. грн для 113-й бригады. Нужно еще 200 тыс. грн (обновлено: осталось собрать 156 тыс. грн)

Читатели MC.today, Highload, ITC.ua собрали 100 тыс. грн для 113-й бригады. Нужно еще 200 тыс. грн (обновлено: осталось собрать 156 тыс. грн)

Этот инцидент — хорошее напоминание, что российские хакеры по-прежнему атакуют Украину и украинцев на разных уровнях. И российская ИПСО также пока продолжает работать, будьте осторожны, не пренебрегайте правилами кибергигиены, доверяйте только официальным источникам и не выключайте критическое мышление.

В эфире прозвучало фейковое сообщение о том, что президент Украины Владимир Зеленский оказался в реанимации, и при этом эфир постоянно прерывался.

«Сегодня была осуществлена ​​кибератака на серверы и сети радиостанций TAVR Media. В настоящее время соответствующие службы работают над решением этой проблемы. Отмечаем, что никакая информация о проблемах со здоровьем президента Украины Владимира Зеленского не соответствует действительности», — сообщили в TAVR Media.

TAVR Media принадлежат радиостанции Хит FM, Kiss FM, Radio ROKS, Radio Relax, Мелодия FM, Наше Радио, Classic Radio, Radio Jazz, Радио Байрактар.

Курс
Python вечірній
Вивчайте мову програмування Python на курсі з гарантованим працевлаштуванням
РЕЄСТРУЙТЕСЯ!
Python вечірній

Госспецсвязи обнародовал отчет центра киберзащиты за 2 квартал 2022 года — активность хакерских групп в Украине существенно возросла


Похожие записи
Завантаження коментарів...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить