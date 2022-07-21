Сообщения о «тяжелом состоянии Зеленского» на украинских радиостанциях — фейк (российские хакеры влезли в эфир)

Утром 21 июля хакеры распространили фейк о «тяжелом состоянии Зеленского» на украинских радиостанциях — злоумышленники совершили кибератаку на серверы и сети радиостанций TAVR Media. Об этом сообщило «Суспильне» со ссылкой на заявление радиохолдинга.

Этот инцидент — хорошее напоминание, что российские хакеры по-прежнему атакуют Украину и украинцев на разных уровнях. И российская ИПСО также пока продолжает работать, будьте осторожны, не пренебрегайте правилами кибергигиены, доверяйте только официальным источникам и не выключайте критическое мышление.

В эфире прозвучало фейковое сообщение о том, что президент Украины Владимир Зеленский оказался в реанимации, и при этом эфир постоянно прерывался.

«Сегодня была осуществлена ​​кибератака на серверы и сети радиостанций TAVR Media. В настоящее время соответствующие службы работают над решением этой проблемы. Отмечаем, что никакая информация о проблемах со здоровьем президента Украины Владимира Зеленского не соответствует действительности», — сообщили в TAVR Media.

TAVR Media принадлежат радиостанции Хит FM, Kiss FM, Radio ROKS, Radio Relax, Мелодия FM, Наше Радио, Classic Radio, Radio Jazz, Радио Байрактар.