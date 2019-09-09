Сообщество программистов Kottans впервые запускает бесплатный курс по Back-end и сразу на нескольких языках





Украинское сообщество программистов Kottans, известное своими бесплатными Front-End курсами, впервые запускает курс по Back-end, сообщает AIN.UA со ссылкой на представителей команды. Курс, охватывающий сразу несколько популярных языков (JavaScript, Python и Golang), стартует сегодня, 9 сентября.

Курс комбинированный и будет проходить как онлайн — в режиме самостоятельного обучения, так и офлайн — в аудитории под чутким наблюдением учителей. Он разработан специально для тех, кто уже изучил основы языка программирования, но не приступал к специализации. Также он может быть интересен фронтенд-разработчикам и мобильным разработчикам, которые интересуются серверной разработкой.

В Kottans особо подчеркивают, что изучения основ программирования с нуля программа обучения не предполагает, поэтому менторы курса рассчитывают на слушателей, с базовыми знаниями и опытом с тем или иным языком программирования.

Итак, курс фокусируется на различных аспектах реализации серверных приложений, где язык является лишь одним из инструментов. Программа состоит из следующих базовых тем, необходимых для разработки серверных приложений:

работа с сетью,

с базами данных и файловой системой,

протоколы сетевого общения,

особенности организации памяти.

Также в рамках курса будут рассмотрены темы архитектуры, выбора паттернов программирования и осознанного применения лучших практик. Для проверки задач будут использовать платформу GitHub, поэтому работа с системой контроля версий Git также входит в программу. Детального изучения известных фреймворков или библиотек (таких как Express или Koa для NodeJS, Django и Flask для Python) в рамках курса не предполагается.

Первая часть программы обучения будет проходить полностью онлайн. Задачи доступны в публичном репозитории на GitHub и состоят из отобранных менторами материалов, массовых онлайн-курсов и практических задач. Доступ ко всем материалам бесплатный. Часть задач необходимо будет предоставлять менторам для проверки в форме код-ревью. По времени она займет примерно три месяца. Те, кто вовремя справятся с задачами и успешно пройдут собеседование, будут допущены ко второй части курса. Это будут аудиторные занятия по выходным: лекции и семинары с домашними заданиями. Эта часть также рассчитана примерно на три месяца. Аудиторные занятия будут проходить в Киеве. Занятия будут проводить постоянные менторы курса и приглашенные лекторы.

Обучение стартует сегодня, 9 сентября. На первых порах будут проходить материал по NodeJS — курсы по Python и Golang объявят позже. Желающие уже могут подавать заявки, а вот видеоинструкция как записаться на курс:

Источник: AIN и ArtemSuchov Twitter