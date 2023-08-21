Новости IT-бизнес 21.08.2023 в 13:04

Сооснователь Adobe Джон Уорнок умер в 82 года. Он создал Photoshop и формат PDF

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Юрій Орос

Автор новин

Adobe огласила, что соучредитель компании Доктор Джон Уорнок ушел из жизни в свой 82-й день рождения 19 августа.

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Сооснователь Adobe Джон Уорнок умер в 82 года. Он создал Photoshop и формат PDF
Доктор Джон Уорнок в 2009-м

Уорнок стал соучредителем Adobe в 1982 году вместе с Чарльзом Гешке, коллегой по работе в компании Xerox. Их первым продуктом стал Adobe PostScript — язык программирования и разметки страниц, в основном используется в издательских системах.

Ушел на пенсию с должности генерального директора в 2000 году. Занимал должность председателя правления Adobe вместе с Гешке до 2017-го. С тех пор был членом совета директоров.

Джон при жизни был награжден Национальной медалью за технологии и инновации; Наградой Computer Entrepreneur Award от IEEE Computer Society; Медалью за достижения Американской ассоциации электроники; Премией Маркони за вклад в информационную и коммуникационную науку.

Среди разработок и продуктов, к которым приложил руку Уорнок: Illustrator, формат PDF, Acrobat, Photoshop и Premiere Pro.

Photoshop получил генеративные ИИ-функции Adobe Firefly, позволяющие добавлять/удалять объекты с изображения и расширять оригинальную сцену

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