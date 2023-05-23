Photoshop получил генеративные ИИ-функции Adobe Firefly, позволяющие добавлять/удалять объекты с изображения и расширять оригинальную сцену

Инструмент под названием Generative Fill можно опробовать в бета-версии, однако через несколько месяцев он будет доступен для широкой публики.

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Adobe анонсирует «новый, волшебный способ работы» в Photoshop, который позволит добавлять или удалять объекты с фото, а также расширять содержимое изображения с помощью простых текстовых подсказок. Generative Fill базируется на программном обеспечении Firefly, которое Adobe анонсировала в марте.

Adobe Firefly – новое поколение генеративного ИИ, которое будет использоваться в Photoshop, After Effects и Premiere Pro. Модель имеет мультимодальный характер и может создавать аудио, видео, иллюстрации, шрифты и 3D модели по текстовым подсказкам.

«Generative Fill сочетает скорость и легкость генеративного искусственного интеллекта с мощностью и точностью Photoshop, что позволяет клиентам воплощать свои идеи в жизнь со скоростью их воображения», — говорит Эшли Стилл, старший вице-президент Adobe по цифровым медиа.

Generative Fill получил похожие на DALL-E 2 функции: inpainting (генерирование ИИ-контента внутри изображения) и outpainting (генерирование ИИ-контента за пределами изображения).

К примеру, если вы хотите, чтобы небо на вашем изображении выглядело сюрреалистично – напишите в запросе «сюрреалистичное небо со странными цветами‎», а ИИ выдаст вам готовый вариант. Или, если вы сделали снимок и хотите получить более широкое соотношение сторон – можно выбрать область вне изображения и предложить генеративному инструменту расширить сцену.

В Adobe говорят, что Generative Fill будет выдерживать перспективу, освещение и стиль соответствующими оригинальным фото.

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Модель Adobe отличается от другого программного обеспечения тем, что училась на изображениях Adobe Stock и «другом общедоступном контенте без ограничений авторского права», что позволит избежать проблем и широко использовать результаты, созданные ИИ.

Кроме того, в рамках инициативы Content Credentials, ИИ-изображения, созданные в Photoshop, будут содержать невидимую цифровую подпись, указывающую на то, что они сгенерированы искусственным интеллектом. Проверить контент можно на сайте verify.contentauthenticity.org.

Источник: Engadget, The Verge