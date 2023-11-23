Новости Софт 23.11.2023 в 18:59 comment views icon

Состоялся релиз OpenSSL 3.2 с SSL/TLS Security Level 2 по умолчанию и поддержкой QUIC на стороне клиента

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Разработчики представили обновление криптографической библиотеки OpenSSL ─ OpenSSL 3.2. Новый релиз получил несколько новых функций и улучшений.

Среди основных нововведений версии OpenSSL 3.2 называют следующее:

  • Уровень безопасности SSL/TLS по умолчанию увеличен с 1 до 2.
  • Поддержка QUIC на стороне клиента, включая поддержку нескольких потоков. QUIC — это транспортный сетевой протокол общего назначения, разработанный Google и принятый IETF. В OpenSSL 3.2 предусмотрена только поддержка QUIC на стороне клиента, а в OpenSSL 3.3~3.4 в следующем году планируется доработать реализацию QUIC.
  • Поддержка Ed25519ctx, Ed25519ph и Ed448p.
  • Поддержка детерминированных подписей ECDSA.
  • Поддержка TCP Fast Open в Linux, macOS и FreeBSD, где это поддерживается.
  • Поддержка сжатия сертификатов TLS с помощью Zlib, Brotli и Zstd.
  • В Windows теперь поддерживается использование хранилища системных сертификатов Windows в качестве источника доверенных корневых сертификатов, но эта возможность еще не включена по умолчанию.
  • Поддержка SM4-XTS, AES-GCM-SIV, Argon2 KDF, кривых Brainpool в TLS 1.3, открытых ключей TLS Raw и различных других дополнений.

Загрузить OpenSSL 3.2 можно с официального сайта проекта OpenSSL.org.

Источник: phoronix

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Compositing Artist, Freelance

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