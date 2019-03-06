Сотрудница «Укрпочты» за полгода незаметно вынесла в ломбарды компьютерной техники на сумму свыше 1 млн грн

Как говорится, среда — это маленькая пятница. Сотрудница Закарпатской дирекции ПАО «Укрпочта» — 44-летняя жительница Ужгорода — сдала в ломбарды компьютерное оборудование предприятия на общую сумму более 1 млн грн. Об этом сообщает источник, ссылаясь на пресс-службу прокуратуры Закарпатской области.

Как говорится в сообщении прокуратуры, в общей сложности правоохранителями зафиксировано 36 таких эпизодов с участием подозреваемой, совершенных с марта по ноябрь 2018 года. Точного перечня техники нет, но общая сумма убытков названа — более 1 млн грн.

То есть, на протяжении нескольких месяцев предприимчивой сотруднице, имя которой не называется, удавалось оставаться незамеченной и вынести немало техники. Не очень понятно, как такое вообще возможно.

В настоящее время завершено досудебное расследование и дело передано в суд. Действия обвиняемой квалифицированы по ч.1 и ч.3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, т.е. растрата чужого имущества, которое находилось в ее ведении, причиненное повторно. За содеянное предусматривается наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишения свободы на срок от трех до восьми лет, с лишением права занимать должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Источник: interfax.com.ua