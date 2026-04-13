Сатира под угрозой: Нед Люк о сложностях юмора в GTA 6

Актер Нед Люк, известный по роли Майкла де Санты в Grand Theft Auto 5, поделился мыслями относительно того, с какими вызовами может столкнуться будущая GTA 6. По его мнению, фирменный сатирический стиль Rockstar Games может не иметь такого же эффекта, как раньше, из-за того, насколько «безумным и надуманным» стал реальный мир за последние годы.


В интервью Нед Люк отметил, что разработчикам становится все труднее высмеивать общество, когда реальные заголовки новостей часто выглядят абсурднее любого вымышленного сценария.

«Мир сейчас настолько сумасшедший, что трудно сделать сатиру на него, которая бы действительно выделялась», — подчеркнул актер.

Он считает, что грань между игровым гротеском и повседневной реальностью почти исчезла.

Grand Theft Auto всегда славилась своим острым социальным комментарием к американскому образу жизни. Однако Люк заметил, что современное общество стало гораздо более чувствительным, а события в мире — настолько хаотичными, что разработчикам придется приложить невероятные усилия, чтобы их юмор не выглядел просто как констатация фактов.


Несмотря на эти опасения, актер выразил уверенность в таланте сценаристов Rockstar. Он убежден, что команда найдет способ адаптироваться к новым реалиям, хотя это и будет «трудной задачей» GTA 6 должна вернуть игроков в Вайс-Сити, которое является игровой пародией на современную Флориду — штат, который и без видеоигр регулярно становится источником странных и виральных новостей.

Ожидается, что GTA 6 выйдет осенью 2025 года. Сообщество с нетерпением ждет, как именно разработчики обыгрывают эпоху социальных сетей, стриминга и новых культурных трендов, которые уже были частично показаны в первом трейлере игры.

Источник: TechRadar

