Спільне звернення українських медіагруп щодо телевізійного мовлення в умовах воєнного стану

Провідні українські медіагрупи 1+1 media, StarLightMedia, Медіа Група Україна та Inter Media Group повідомляють, що під час воєнного стану всі їхні телеканали мовлять у відкритому доступі на своїх міжнародних і незакодованих версіях. Також інформація дублюється на YouTube-каналах, онлайн-платформах, оперативно оновлюється на інформаційних сайтах і соціальних мережах кожної із медіагруп.

«Наше завдання – боронити інформаційний простір, якомога ширше освітлювати події, розвінчувати фейки та доносити до українців найважливіші повідомленням максимально швидко. А також допомогти погасити масову паніку та дати людям чіткі настанови, як діяти в окремо взятому регіоні в цю ж хвилину. На наших каналах тривають безперервні ефіри, ми вимкнули рекламний блок і мовимо нон-стоп, аби кожен наш глядач відчував, що ми поруч, та отримував оперативну та правдиву інформацію», – консолідовано кажуть медіагрупи.

1+1 media

Флагманський телеканал групи 1+1 media – 1+1 – запустив екстренне мовлення зі студії ТСН фактично з початку отримання інформації про перші вибухи в Україні, розпочавши у прямому ефірі спеціальний інформаційний марафон «Оборона України», який безперервно транслюється на телеканалах групи – 1+1, 2+2, ТЕТ, УНІАН ТБ та Бігуді. Також Digital-ефір марафону ведеться через соціальні мережі (YouTube та Facebook), а також на партнерській платформі Київстар ТБ.

Шукайте важливу та достовірну інформацію на інформаційних сайтах та у соцмережах групи 1+1 media.

StarLightMedia

Ми сильні! Україна переможе і ця перемога складається з кожного з нас! Starlight Media – разом зі всією країною. Ми змінили сітку мовлення та транслюємо наше інформаційне мовлення по всіх наших каналах. Зокрема, ICTV Ukraine мовить з двух супутників. Наші канали на цей період доступні у розкодованому вигляді, щоб люди зі всього світу дізнавались правду і бачили що дійсно відбувається в Україні. Передайте цю інформацію своїм друзям та знайомим – зокрема і в Росії.

Ми знімаємо з ефіру рекламу, щоб сьогодні присвятити цей день тільки інформаційному інформуванню населення.

Шукайте важливу та достовірну інформацію на сайтах та в соцмережах Starlight Media.

Медіа Група Україна

На всіх телеканалах Медіа Групи Україна – «Україна», «Україна 24», «НЛО TV», «Індиго TV», «Футбол 1/2/3», «34» (Дніпро), міжнародних Ukraine 1/Ukraine 2” та NLO TV — транслюється сигнал телеканалу «Україна 24», який працює в режимі спеціального інформаційного марафону про події в Україні.

Сигнал «Україна 24» завжди був і залишається незакодованим та доступним в Україні та світі. Шукайте важливу та достовірну інформацію на сайтах та в соцмережах Медіа Групи Україна.

Inter Media Group

Inter Media Group розкодувала супутниковий сигнал телеканалів «Інтер», «НТН», «К1», «К2», «Мега», Zoom, «Enter-фільм» та «Піксель». На частотах міжнародного телеканалу «Інтер+» транслюється сигнал телеканалу «Інтер». З ефіру телеканалів знято всю рекламу. У партнерських мережах за межами України на телеканалі «Інтер+» транслюються всі інформаційні програми телеканалу «Інтер».

Технічні параметри телеканалів медіагруп:

1+1, 2+2, ТЕТ, ПЛЮСПЮС та Бігуді — телеканали групи 1+1 media — мовлять через супутник 5Е Astra 4a частота 11766 Н, DVB-S2 модуляції 8PSK, 30000ksym/s, FEC 2/3.

Основна версія телеканалу 1+1 мовить у відкритій незакодованій версії на параметрах 1+1 International. А саме: супутник Astra 4A, частота 12130, швидкість потоку 27500, поляризація вертикальна, FEC 3/4.

ICTV Ukraine.

Супутник — Astra 4A (SES Sirius), Частота – 12130 МГц, Символьна швидкість – 27500, Поляризація – горизонтальна (V), FEC – ¾, Формат мовлення – MPEG-2/SD.

Супутник — Amos 3, Частота – 11175 МГц, Символьна швидкість – 30000, Поляризація – горизонтальна (H), FEC – ¾, Формат мовлення – MPEG-2/SD.

Супутник — Amos 3, Частота – 11140 МГц, Символьна швидкість – 30000, Поляризація – горизонтальна (H), FEC – ¾, Формат мовлення – MPEG-2/SD.

ICTV, СТБ, НК, ОЦЕ, М1, М2

Супутник — Amos 7, Частота – 12297 МГц, Символьная швидкість – 45000, Поляризація – горизонтальна (H), FEC – ⅔, Формат мовлення – MPEG-4/HD.

«Україна 24» мовить за такими параметрами:

супутник Astra 4A (4.9 E°) 12 245 MHz, V, 30 000 ksym/s, FEC 2/3, DVB-S2;

супутник HotBird B/C (13.0 E°) 11 219 MHz, H, 29 900 ksym/s, FEC 3/5, DVB-S2.

Сигнал каналів Inter Media Group доступний на супутнику Astra 4A (4.8 E°, 12 437 MHz, V, 30 000 ksym/s, FEC 2/3, DVB-S2).

Сигнал телеканалу «Інтер» на частотах «Інтер+» доступний на супутнику Astra 4A (4.8 E°, 12 130 MHz, V, 27 500 ksym/s, FEC 3/4, DVB-S).