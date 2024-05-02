Spotify блокирует доступ к текстам песен для пользователей бесплатного уровня — теперь только через платную подписку

В прошлом году Spotify запустил эксперимент и ограничил некоторым пользователям своей бесплатной версии сервиса доступ к текстам песен. После нескольких месяцев тестирования компания готова внедрить это ограничение для более широкого круга пользователей, передает ITC.UA.

Итак, отныне те пользователи, которые хотят просматривать текст песни во время прослушивания, должны платить за подписку Spotify Premium. В последние дни несколько пользователей Reddit написали о новых ограничениях Spotify и выразили свое разочарование такими шагами со стороны компании. Функция, которая годами была бесплатной, теперь требует от пользователей ежемесячной платы.

Хотя блокировка доступа к текстам песен через платный доступ целесообразна с точки зрения бизнеса, это может оттолкнуть пользователей. Расширение ограничений для бесплатного уровня постепенно делают сервис непригодным для использования. Пытаясь подтолкнуть больше пользователей подписаться на Spotify Premium, компания рискует оттолкнуть их к конкурентам, которые не ввели подобных ограничений.

Сейчас Spotify уже ограничивает пользователей бесплатной версии сервиса только шестью пропусками композиций в час и принудительно воспроизводит треки в произвольном порядке. В результате бесплатный уровень действует как своеобразное радио, которое пользователи мало контролируют. Между тем бесплатный план YouTube Music позволяет использовать неограниченное количество пропусков, содержит тексты песен, рекламу, которую можно пропустить, и не заставляет пользователей перемешивать очередь воспроизведения.

Источник: androidauthority