Спустя три года после подписания участники конференции ООН договорились о конкретных мерах реализации Парижского соглашения по климату

Парижское соглашение по климату было подписано ещё в 2015 году, однако только сейчас политики заложили основу для действий по нему. Участники конференции в польском Катовице определились с тем, как они будут выполнять соглашение. В частности, в документе прописаны конкретные пути реализации программы сокращения вредных выбросов в атмосферу, начиная с 2020 года.

Изначально были опасения, что двухнедельные напряжённые переговоры зайдут в тупик, после того как Бразилия блокировала принятие соглашения, ожидав получить выгодные для себя условия. Но основная часть дискуссий по вопросу торговли выбросами парниковых газов состоится в 2019 году. В соответствии с этим документом, повышение средней температуры на планете будет поддерживаться на уровне менее двух градусов по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. Хотя эксперты полагают, что соглашение основывается на уже устаревшем понимании ситуации. Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата недавно опубликовала отчёт, в котором говорится, что ситуация с глобальным потеплением на самом деле хуже, чем предполагалось ранее, и требует беспрецедентных изменений для мониторинга температуры.

Позиция США по Парижскому соглашению остаётся неизменной. Ещё в июне 2017 года Дональд Трамп заявил, что намерен выйти из соглашения, поскольку оно подрывает американскую экономику и ведёт к сокращению рабочих мест. Во время конференции Госдепартамент США подтвердил, что Соединенные Штаты отказываются от каких-либо обязательств. Другие страны, зависимые от экспорта полезных ископаемых, такие как Кувейт, Россия и Саудовская Аравия, нейтрально отреагировали на доклад ООН по климату.

Источник: Engadget