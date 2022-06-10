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Сразу 11 украинских ВУЗ-ов попали в рейтинг лучших учебных заведений мира QS World University Rankings 2023

Сразу 11 украинских ВУЗ-ов попали в рейтинг лучших учебных заведений мира QS World University Rankings 2023

Вышла актуальная версия рейтинга лучших университетов мира QS World University Rankings, который является популярнейшим в мире источником сравнительных данных об успешности университетов.

Самую высокую позицию в рейтинге среди украинских ВУЗ-ов занимает Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина (541-550 позиция).

В рейтинг также вошли:

  • Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» (651-700);
  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (651-700);
  • Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» (701-750);
  • Национальный университет «Львовская политехника» (801-1000);
  • Сумской государственный университет (801–1000);
  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко (1001-1200);
  • Харьковский национальный университет радиоэлектроники (1001–1200);
  • Национальный университет «Киево-Могилянская академия» (1001-1200);
  • Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова (1001–1200);
  • Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины (1201-1400).

Отметим, что рейтинг QS World University Rankings публикуется начиная с 2004 года на основе глобального исследования лучших ВУЗ-ов мира.

Источник: МОН Украины


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