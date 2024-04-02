Средняя зарплата новичков в IT составляет $600 — статистика

Средняя зарплата тех, кто нашел первую работу в ІТ в прошлом году, составила $600.

Об этом говорится в статистике DOU, сформированной по результатам зимнего опроса.

Половина новичков в ІТ — разработчики

Технические специалисты составляют 85% среди тех, кто нашел первую работу в ІТ в прошлом году. Чаще всего это разработчики (45%) и QA (21%). Доля разработчиков среди тех, кто приходит в ІТ, остается стабильной с начала полномасштабного вторжения.

Спрос на QA-специалистов постоянно рос до 2022 года: в начале того года тестировщики составляли 26% айтишников, которые начинали свою карьеру. После 2022 года доля тестировщиков в новых наймах стала уменьшаться и в прошлом году составила 21%.

Спрос на нетехнических специалистов остается на том же уровне, что и до полномасштабного вторжения, но изменилась структура наймов этих специалистов.

15% тех, кто нашел первую работу в ІТ в прошлом году, имеют нетехническую специализацию — столько же было и в 2021 году.

Среди нетехнических специалистов, которые нашли первую работу в ІТ в прошлом году, больше всего дизайнеров (5%).

На втором месте — специалисты по маркетингу (3%).

HR/рекрутеры и специалисты по продажам составляют по 2% среди тех, кто вошел в ІТ в прошлом году, но тенденции для этих специализаций разные.

Доля сейлзов в новых наймах растет с начала полномасштабного вторжения, а доля специалистов по HR, рекрутингу и L&D, наоборот, падает.

Активнее нанимали небольшие компании

Небольшие и средние компании активнее нанимали новичков в прошлом году, чем крупные. 76% айтишников с опытом в ІТ год или меньше работают в компаниях с менее чем 200 сотрудниками (всего в таких компаниях работают 56% украинских айтишников).

Чаще всего новички работают в продуктовых (40%) или сервисных компаниях (37%).

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Легче всего им было найти работу в Киеве (41%) или во Львове (16%).

Больше всего свитчеров среди QA-специалистов

В ІТ-сферу чаще всего приобщается молодежь: медианный возраст специалистов, которые нашли первую работу в прошлом году, 24 года. Лишь четверть новых айтишников имеют 30 лет или больше.

Самые молодые — разработчики, DevOps, специалисты по Data Science / Data Engineers, а также специалисты поддержки и специалисты по продажам и развитию бизнеса — их медианный возраст 21-22 года, то есть более половины этих специалистов начинают работать еще студентами.

В QA, менеджменте проектов, HR/рекрутинге, маркетинге и дизайне больше свитчеров, которые приходят из других сфер. Больше всего свитчеров среди QA — 41% тестировщиков, которые в прошлом году нашли первую работу в ІТ, имеют возраст более 30 лет. Среди РМ таких 36%, среди маркетологов — 29%. Большинство HR и рекрутеров, которые пришли в прошлом году в ІТ, в среднем имели более 2 лет опыта по этой специализации, но в других сферах.

Около трети всех новых специалистов — женщины. Чаще всего они начинают карьеру в ІТ как QA (28% всех женщин, которые нашли первую работу в прошлом году) и разработчицы (20%).

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73% тех, кто пришел в ІТ в прошлом году, имеют высшее или незаконченное высшее образование, а еще 24% сейчас учатся в университете. Лишь 3% специалистов не имеют ВО и не получают его сейчас.

Уровень английского языка у новичков преимущественно средний (40% оценили его как Intermediate) или выше среднего (у 35% — Upper Intermediate). В этом они уступают более опытным коллегам в ІТ, которые обычно имеют более высокий уровень английского.

Лучше всего английский среди новичков знают PM, Data Science / Engineering и специалисты по продажам (более 60% из них имеют уровень Upper Intermediate и выше). У разработчиков и QA обычно ниже уровень: около 45% из них оценили свой уровень как Intermediate.

Больше шансов найти работу в ІТ без английского у QA, дизайнеров, HR, рекрутеров и L&D специалистов и специалистов поддержки: более 20% тех, кто нашел работу в ІТ в прошлом году по этим направлениям, оценили свой уровень как Pre-Intermediate или ниже.

Медианная зарплата новичков

Медианная зарплата тех, при пришел в ІТ в прошлом году, составляет $600, и различия между разными специализациями в уровне зарплат невелики.

Самые высокие зарплаты среди новичков у аналитиков ($880), HR и рекрутеров ($830), а также у специалистов по Data Science/Engineering ($800).

У HR/рекрутеров, которые приходили в прошлом году в ІТ, часто уже был опыт работы по своей специализации, полученный вне ІТ (в среднем 2,2 года), с чем и связаны их высокие зарплаты. Но попасть в ІТ даже опытным специалистам по HR и рекрутингу сейчас трудно — только 6% HR/рекрутеров работают в ІТ с 2023 года, что меньше, чем в среднем по всем специализациям (9%).

У аналитиков и специалистов по Data Science / Engineering противоположная ситуация — эти специализации сейчас открыты для новичков. 15% аналитиков и 11% специалистов по Data Science / Engineering пришли в ІТ-индустрию в прошлом году, и спрос на этих специалистов влияет на их зарплаты. Часть аналитиков перешла в ІТ из других сфер, уже имея определенный опыт в своей специализации (12% из них имеют тайтл Middle или выше против 5% среди всех новичков в ІТ), что также влияет на их медианную зарплату.

Меньше всего готовы платить специалистам поддержки, которые только начинают свою карьеру: их медианная зарплата в прошлом году составила $500 в месяц. Также несколько ниже средних зарплаты начинающих специалистов в DevOps ($550) и в продажах и развитии бизнеса ($565 — однако эта сумма не учитывает бонусы, которые могут быть достаточно большими).