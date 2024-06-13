США расширили санкции и отрезали рф от IT-услуг

США ввели новые санкции против россии. В новом перечне — запрет предоставлять услуги в сфере программного обеспечения и IT-лицам, находящимся в рф.
Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Министерства финансов США.
В заголовке этого документа указано, что санкции введены в связи с завершением перехода рф к полной военной экономике.
В документе говорится, что запрещен экспорт, продажа, поставки из США, а также через третьи страны услуг в сфере IT-консультирования и проектирования, IT-поддержки и облачных сервисов для программного обеспечения любому лицу из России.
Решение вступит в силу 12 сентября.
«Сегодняшние действия усиливают риск вторичных санкций для иностранных финансовых учреждений, которые имеют дело с военной экономикой России. Ограничивают возможность российской военно-промышленной базы использовать определенные услуги», — отметили в ведомстве.
Также сообщается, что вводятся санкции противболее 300 физических и юридических лиц как в России, так и за ее пределами — в странах Азии, Ближнего Востока, Европы, Африки, Центральной Азии и Карибского бассейна, чьи продукты и услуги позволяют России поддерживать свои военные усилия и избегать санкций.
В то же время новые запреты не распространяются на операции, связанные с телекоммуникационными технологиями и гуманитарными миссиями.