Стартап Fable Food, предлагающий альтернативное мясо на основе грибов, привлек $4,8 млн инвестиций и запускается в США





Fable Food — это стартап, который специализируется на производстве продуктов растительного происхождения. Если быть точнее — компания использует грибы для создания альтернативного мяса.

Стартап находится в Сиднее, однако благодаря недавнему привлечению инвестиций в размере $6.5 миллионов австралийских долларов (около $4.8 миллионов долларов США), Fable Food готовится к запуску в США к концу этого года. В Австралии продукция компании доступна в розничных магазинах, таких как Woolworths, Coles и Harris Farm Markets, а также в ресторанах, включая Grill’d, где недавно начали предлагать специальный бургер Meaty Mushroom Burger Pattie. Кроме того, продукты Fable доступны в некоторых ресторанах Сингапура и Великобритании.

Fable Food был основан в 2019 году шеф-поваром, ставшим инженером-химиком и микологом (ученым, изучающим грибы) Джимом Фуллером, фермером, который занимается выращиванием органических грибов, Крисом Маклоглином и Майклом Фоксом, предыдущим стартапом которого был Shoes of Prey.

Фокс, главный исполнительный директор Fable, рассказал ресурсу TechCrunch, что пробыв шесть лет вегетарианцем, он с недавних пор стал веганом «по смешанным причинам, связанным со здоровьем, окружающей средой и этическими соображениями».

«Разговаривая с моими друзьями и семьей, многие люди также хотят сократить потребление мяса, но им это сложно сделать, поскольку они любят вкус и текстуру мяса», — отмечает Фокс. Поэтому он захотел найти способ облегчить людям переход на растительную пищу. Он поговорил с несколькими поварами, которые предложили использовать грибы в качестве основного ингредиента. Затем Фокс познакомился с Фуллером и Маклоглином, которые разрабатывали альтернативное мясо, используя грибы.

«Когда мы встретились, мы поняли, что разделяем одни и те же ценности и цели, а также у нас есть дополнительные навыки», — рассказал Фокс. «Мы разделяли общее желание помочь положить конец промышленному сельскому хозяйству и хотели сделать нашу продовольственную систему более этичной, здоровой, устойчивой, а также снизить выбросы парниковых газов».

Бургеры из ресторана Grill’d с альтернативным мясом от Fable Food. На сайте компании можно также ознакомиться и с другими рецептами

Первые продукты Fable включают заменитель тушеной свинины, тушеной говядины и говяжьей грудинки, плюс линейку готовых блюд. Компания использует грибы шиитаке, которые, как объяснил Фокс, «очень ароматны с их естественным вкусом умами». «Это медленнорастущие грибы, которые имеют мясистые волокна. Они и придают тот самый мясной вкус, который вы обычно получаете из животных белков. Кроме того, они содержат правильные химические вещества, которые при приготовлении позволяют нам ощутить вкус продуктов животного происхождения», — добавил Фокс.

Фуллер является главным научным сотрудников Fable, используя свой опыт повара, инженера-химика и миколога для создания правильных сочетаний вкуса, аромата и текстуры. Например, его альтернатива тушеной говядине состоит из грибов шиитаке, соли и перца, а также семи дополнительных ингредиентов.

Fable также анонсировала, что к их команде присоединился Дэн Джойс. Он стал главным директором по развитию и возглавит отдел глобальных продаж и маркетинга. Компания будет запущена в США благодаря сочетанию партнерских отношений с ресторанами и производителями комплектов готовых блюд. Дополнительное финансирование будет использовано для исследований и разработок, а также расширения производственных мощностей в Австралии и других странах. Fable также планирует добавить в свою линейку продуктов заменители курицы, баранины и других животных белков на основе грибов.

Источник: TechCrunch