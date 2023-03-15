Стартап Intrinsic представил новый вариант ReRAM – энергонезависимая память больше не нуждается в экзотических материалах и технологиях

Предложенная HP более десяти лет назад технология энергонезависимой резистивной оперативной памяти (ReRAM, RRAM) не нашла отклика в отрасли. Попытки ее коммерческой реализации не оправдали ожиданий, но британский стартап планирует попробовать еще раз, после успешной кампании по финансированию.

Intrinsic Semiconductor Technologies основана в 2017 году исследователями из Университетского колледжа Лондона (UCL). Компания работает над технологией ReRAM и собрала достаточно средств, чтобы превратить ее производство в выгодный бизнес.

ReRAM – коммерческая реализация мемристорной технологии, которая была описана еще в 1971 году. Мемристор представляет собой резистор с эффектом памяти – он может изменять сопротивление при подаче электрического тока и запоминать свое состояние при отключении питания. HP пыталась создать коммерчески жизнеспособные решения на основе мемристоров более десяти лет назад, но потерпела неудачу. Конкурирующие технологии, такие как 3D XPoint, также не добились успеха.

Intrinsic заявляет, что новая реализация ReRAM, возникавшие ранее. Компания получила 7 млн фунтов стерлингов в рамках раунда финансирования под руководством Octopus Ventures и других инвесторов, а также 1 млн фунтов стерлингов, предоставленных агентством по инновациям правительства Великобритании (Innovate UK).

Основываясь на более чем десятилетних исследованиях мемристоров в UCL, технология ReRAM от Intrinsic подразумевает использование стандартных полупроводниковых материалов, таких как диоксид кремния. ReRAM от Intrinsic совместим с CMOS и должен быть более рентабельным в производстве.

Британская компания заявляет, что ее реализацию ReRAM легче интегрировать с логическими схемами, обычно используемыми в CPU, в то время как традиционная память не обеспечивает такого же удобства интеграции. По словам генерального директора Intrinsic Марка Дикинсона, новая технология RRAM может «стать основой для следующего поколения периферийных компьютеров и устройств интернета вещей», как раз в то время, когда «интеллектуальные приложения, требующие больших объемов данных», становятся более распространенными.

Источник: TechSpot