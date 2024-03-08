Новости Наука и космос 08.03.2024 в 12:48 comment views icon

Стартап Kurs Orbital бывшего руководителя Украинского космического агентства привлек $4 млн инвестиций

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Вадим Карпусь

Автор новостей

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Технический стартап Kurs Orbital получил новый транш финансирования в сумме $4 млн млн. Эти средства направят на ускорение коммерциализации технологии обслуживания спутников.

Стартап Kurs Orbital был основан в 2021 году бывшим директором Украинского космического агентства Владимиром Усовым и сейчас базируется в Турине. Компания стремится развить новые виды деятельности человека в космосе, обеспечив возможности перемещения спутников и удаления космического мусора. Сам стартап не планирует предоставлять эти услуги, зато стремится стать ведущим поставщиком необходимых технологий приближения и стыковки. Это планируется делать с помощью модуля ARCap, который можно интегрировать в любую шину космического корабля.

Технология Kurs Orbital построена на основе системы «Курс» — наследия советской эпохи, которая была разработана для стыковки космических кораблей к космической станции «Мир». В отличие от других подобных разработок, модуль Kurs Orbital сможет присоединяться к «некооперативным» целям или космическим кораблям, которые заранее не оборудованы никаким оборудованием для стыковки.

Компания стремится подготовить первый модуль ARCap к полету в космос в четвертом квартале 2025 года, хотя Усов отказался предоставить какие-либо подробности о первой миссии.

Источник: techcrunch

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