Стартап Mausware показал Finger Maus — мышка-напальчник, работающая без поверхности

Стартап Mausware представил Finger Maus — компактную мышь, которую можно закрепить на пальце и использовать без какой-либо поверхности. Устройство задумано как альтернатива тачпадам и классическим мышам.

Проект стартовал еще в 2020 году, а в ближайшее время команда планирует запустить кампанию на платформе для краудфандинга Indiegogo. По словам разработчиков, такая мышь особенно полезна для пожилых пользователей или людей с нарушениями моторики. Основная идея проста: вместо того, чтобы водить мышью по столу, вы крепите Finger Maus на один из пальцев и управляете курсором движениями руки.

Finger Maus Ultra весит всего 25 граммов и работает без коврика или любой другой поверхности. На корпусе есть два выступа для нажатия левой и правой кнопок или прокрутки, порт USB-C для зарядки и снизу расположено прозрачное окошко датчика. Еще предусмотрено обновление прошивки. В видео разработчики также показали другую модель — Finger Maus Classico с более округлой формой и шарниром, который позволяет корпусу гнуться или менять угол.

Еще одно заявленное преимущество — экологичность. Устройство изготавливается из биоразлагаемой растительной смолы на 3D-принтере и использует на 80% меньше пластика, чем обычная мышь. Вес в разных материалах варьируется от 20 до 25 граммов.

Пока что дата запуска под вопросом — девайс обещали еще в августе. Но на сайте Mausware уже есть базовые характеристики и фото прототипов. Станет ли Finger Maus реальной альтернативой классической беспроводной мыши в 2025 году, покажет только практика. Потому что история знает немало подобных «революционных» девайсов, которые никого не заинтересовали.

