Индийская компания показала мышь, которая раскладывается в геймпад

Индийская компания Pixelpaw Labs из Бангалора представила футуристическую мышь, которая раскладывается пополам и превращается в геймпад.





На первый взгляд, устройство почти не отличается от традиционных мышей, хотя и имеет широкую нижнюю часть и без колесика для скроллинга. Однако это позволяет мыши разделяться пополам и превращаться в игровой контроллер, состоящий из двух частей.

В виде контроллера мышь очень похожа на геймпады для VR-гарнитур, она имеет джойстик, кнопки, D-pad и триггеры. Вместо центрального колесика для скроллинга посередине, на левой клавише есть вместительная сенсорная полоса, которая при нажатии выполняет ту же функцию.

Всего мышь имеет 18 кнопок, включая кнопку «Слой», которая превращает любое нажатие во вторую команду, удваивая количество функций, которыми можно управлять с помощью этой мыши. При полной зарядке через USB-C мышь способна автономно работать в течение 72 часов. Она также может подключаться к трем устройствам через Bluetooth.





Ее также можно использовать как адаптер с ПК для снижения задержки в соревновательных играх. Оптический сенсор с разрешением 16K DPI и частотой обновления 1 тыс. Гц гарантирует точный ввод, а соответствующее приложение позволяет настроить функции каждой кнопки.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Сейчас в Pixelpaw Labs также разрабатывают коннектор Phasegrip, который будет превращать телефон в портативную консоль. Это крепление будет соединяться с обеими половинками контроллера и выдвигаться, удерживая телефон, подобно телескопическим контроллерам Razer, Gamesir или Backbone.

Это очень интересная идея, особенно для тех, кто много путешествует, поскольку избавляет от необходимости иметь при себе отдельный геймпад. Конструкция Phase все еще находится на стадии патента и предстоит многое сделать, прежде чем устройство появится в продаже. Это включает проверку конструкции оборудования, подготовку пресс-форм для литья пластиковых деталей, сертификацию и испытания в соответствии с нормативными требованиями, контроль качества опытной партии и, наконец, серийное производство.

Учитывая это, устройство может появиться на рынке не раньше, чем через 9-10 месяцев. Pixelpaw планирует собирать средства на Kickstarter. Розничная цена составит $159, а сроки доставки — с декабря 2026 по январь 2027 года. Сначала доставка будет осуществляться клиентам в США, Канаде, Великобритании, Германии, Франции, Нидерландах, Австралии, Японии и Сингапуре, а затем, в зависимости от спроса, — и в другие страны.

Источник: NewAtlas; Pixelpaw Labs