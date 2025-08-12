Новости Игры 12.08.2025 comment views icon

"Старые" геймеры тратят больше денег на видеоигры, чем молодежь — отчет Circana

Взрослые геймеры тратят больше денег на игры, чем зумеры. По данным исследования Circana, с начала года молодое поколение резко стало тратить меньше средств.

Расходы среди людей в возрасте от 18 до 24 лет с января по апрель 2025 года упали на 13% по сравнению с прошлым годом. Наиболее негативное влияние было на покупки видеоигр — они сократились почти на 25%, делится аналитик Мэт Пискателла, поделившись диаграммой в BlueSky. Для сравнения, среди старших поколений падение расходов не превышает 5%.

Это резкое снижение выглядит особенно необычно, ведь видеоигры всегда были ориентированы прежде всего на молодежь. По мнению Пискателлы, причиной стала комбинация экономических проблем: плохая ситуация на рынке труда, студенческие займы и рост цен.

«Ковер не просто выдергивают из-под ног молодежи — его еще и сжигают, пока они на нем стоят», — говорит Пискателла.

Ситуацию усугубляет подорожание игр и оборудования AAA-релизы все чаще стоят $70-80а консоли и компоненты для ПК тоже дорожают. Поэтому молодым людям труднее оправдать покупку. При этом поколение Z не перестало играть вообще — по состоянию на март 2025 года 28% геймеров имеют возраст от 18 до 29 лет. Просто теперь они чаще выбирают бесплатные или более дешевые инди-проекты, ждут скидок или акций.

"Старі" геймери витрачають більше на відеоігри, аніж молодь — звіт Circana
Диаграмма, сколько игроки тратят средств на игры / Аналитик Мэт Пискателла в BlueSky

Популярность доступных кооперативных игр таких как Peak, Repo и Lethal Company — еще одно подтверждение тренда. Стоимость таких проектов обычно не превышает $10, они подходят даже для слабых ПК и позволяют весело проводить время в компании друзей, не тратя большие суммы.

Источник: The Wall Street Journal

