Переобулись? Microsoft возвращает базовую цену игр до $70, за предзаказ The Outer Worlds 2 вернут «переплату»

Microsoft передумала: The Outer Worlds 2 не будет стоить $80. И возврат к старым ценам не будет касаться лишь одной игры.

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На удивление, компания прислушалась к критике игроков и решила не шокировать их кошельки рекордной стоимостью на игры. Недавно техногигант открыто заявлял: цена $79,99 станет новой нормой для игр. И первым кандидатом на это повышение была The Outer Worlds 2 — космическая научно-фантастическая RPG с элементами шутера, которую разрабатывает Obsidian. Но сейчас курс изменился.

«Мы сосредоточены на том, чтобы предложить игрокам невероятные миры для исследования, и сохраним цену наших полноценных праздничных релизов, в частности The Outer Worlds 2, на уровне $69,99 — в соответствии с текущими рыночными условиями», — заявляет Xbox.

Если вы уже успели оформить предзаказ за $79,99 — не проблема. Microsoft говорит, что в таком случае деньги должны вернуть автоматически, а новый предзаказ можно будет сделать уже за $69,99. Компания также предупреждает, что часть ритейлеров начнет возвращать средства сегодня, а некоторые — с завтрашнего дня.

Новость о возвращении старой цены — хороший знак. Компании точно хотели последовать примеру Nintendo, которая именно за столько продавала Mario Kart World для новой Switch 2. Но не только корпорации хотели больше заработать: создатели Borderlands 4 заявляли, что настоящие фанаты не должны жалеть лишние $10 для игры. В результате базовая версия четвертой части стоит дешевле, но от стоимости полного издания глаз дергается — ₴5 600. Несмотря на несколько примеров такая цифра за базовую версию все еще воспринимается, как исключение, а не правило.

Microsoft и Sony уже повышали цены на консоли, но пока что геймерам позволили не паниковать хоть где-то. Техногиганты пересматривали ценовую политику на игры в 2022 году — именно тогда стандартная цена пересекла отметку в $70. А момент, когда студии решат продавать проекты за большую цену — лишь вопрос времени. По крайней мере пока что можно ненадолго выдыхать.

Источник: Windows Central