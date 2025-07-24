tyzhden shi
Новости Игры 24.07.2025 comment views icon

Переобулись? Microsoft возвращает базовую цену игр до $70, за предзаказ The Outer Worlds 2 вернут «переплату»

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Переобулись? Microsoft возвращает базовую цену игр до $70, за предзаказ The Outer Worlds 2 вернут «переплату»

Microsoft передумала: The Outer Worlds 2 не будет стоить $80. И возврат к старым ценам не будет касаться лишь одной игры.

На удивление, компания прислушалась к критике игроков и решила не шокировать их кошельки рекордной стоимостью на игры. Недавно техногигант открыто заявлял: цена $79,99 станет новой нормой для игр. И первым кандидатом на это повышение была The Outer Worlds 2 — космическая научно-фантастическая RPG с элементами шутера, которую разрабатывает Obsidian. Но сейчас курс изменился.

«Мы сосредоточены на том, чтобы предложить игрокам невероятные миры для исследования, и сохраним цену наших полноценных праздничных релизов, в частности The Outer Worlds 2, на уровне $69,99 — в соответствии с текущими рыночными условиями», — заявляет Xbox.

Если вы уже успели оформить предзаказ за $79,99 — не проблема. Microsoft говорит, что в таком случае деньги должны вернуть автоматически, а новый предзаказ можно будет сделать уже за $69,99. Компания также предупреждает, что часть ритейлеров начнет возвращать средства сегодня, а некоторые — с завтрашнего дня.

Новость о возвращении старой цены — хороший знак. Компании точно хотели последовать примеру Nintendo, которая именно за столько продавала Mario Kart World для новой Switch 2. Но не только корпорации хотели больше заработать: создатели Borderlands 4 заявляли, что настоящие фанаты не должны жалеть лишние $10 для игры. В результате базовая версия четвертой части стоит дешевле, но от стоимости полного издания глаз дергается — ₴5 600. Несмотря на несколько примеров такая цифра за базовую версию все еще воспринимается, как исключение, а не правило.

Microsoft и Sony уже повышали цены на консоли, но пока что геймерам позволили не паниковать хоть где-то. Техногиганты пересматривали ценовую политику на игры в 2022 году — именно тогда стандартная цена пересекла отметку в $70. А момент, когда студии решат продавать проекты за большую цену — лишь вопрос времени. По крайней мере пока что можно ненадолго выдыхать.

Источник: Windows Central

Популярные новости

Google запускает новые сервисы в Украине: тариф AI Ultra, создание видео Flow и «оживление» фото
Сыр есть, коров нет: ученые научили бактерий производить молокопродукт с нуля
Новый алгоритм позволяет различным ИИ «разговаривать» между собой и работать вместе
Новое дополнение The Sims 4 вызвало всплеск непорочных зачатий и беременностей в игре
Сериал «Одни из нас» остался без шоураннера и сценариста — Нил Дракманн ушел, чтобы сосредоточиться на играх
91% емкости после 160 тыс. км: реальный тест VW ID.3 развеивает страхи о батареях электромобилей
Разработчик Oblivion Remastered, одного из самых больших хитов 2025 года, увольняет 300 работников
Самый богатый человек Индии хочет превратить каждый телевизор страны в ПК
Лучший сериал франшизы? Критики оценили «Декстер: Воскрешение» в идеальные 100% на Rotten Tomatoes
Генератор видео со звуком Google Veo 3 уже в Украине
Что нового в PS Plus в июле: полный список игр и бонус для фанатов Cyberpunk 2077
Nintendo представила актеров фильма Legend of Zelda — забудьте о фан-кастах и звезде «Эйфории»
Сериал «Гарри Поттер» представил первый кадр с новым Хагридом
Фото Apple iPhone 17 Pro, цвета Air, базовой модели и приключения Dynamic Island в новых утечках
Автор «Игры в кальмара» раскрыл альтернативный финал шоу — кажется, было лучше
Первый тест AMD Ryzen Z2 Extreme в консоли MSI Claw A8 — превосходит Ryzen AI 9 HX 370
Google будет звонить за вас в магазины
ИИ-сгенерированная музыка ворует слушателей и доходы у настоящих артистов
ИИ научился писать вредоносный код, обходящий Microsoft Defender: тревожный сигнал для кибербезопасности
Ноутбучная NVIDIA RTX 5090 получила +20% производительности от увеличения мощности
Гаджеты будут потреблять меньше энергии благодаря нанопленке из тройного сплава
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить