Старый HDD и немного ностальгии: инженер воссоздал звуки и визуализацию дефрагментации в браузере

Современные компьютеры и ноутбуки в большинстве случаев оснащены лишь бесшумными твердотельными накопителями. HDD нынче редко встречаются в массовых устройствах. Вместе с жесткими дисками ушел в прошлое и процесс дефрагментации HDD, сопровождавшийся характерными звуками. Но если кто-то соскучился по этому «трещанию» и хочет вспомнить старые добрые времена, есть весьма неординарное решение.

Для этого не понадобится искать старый жесткий диск, подключать его к системе и запускать дефрагментацию. Инженер Деннис Морелло воссоздал опыт дефрагментации диска C в Windows 98. Запустить его можно в своем браузере прямо сейчас.

«Одной из самых больших проблем было внедрение алгоритма дефрагментации, который казался бы аутентичным», ─ написал Морелло.

Специальный алгоритм, который он придумал, случайным образом выбирает, сколько кластеров обрабатывать одновременно, и регулирует скорость в зависимости от того, какой воображаемый диск вы выбрали, от C до F. Они имеют разную емкость. Самый долгий процесс длится примерно 17 минут.

Для создания соответствующего звукового сопровождения Морелло записал фактический «треск» жесткого диска и отредактировал его. Звуковые эффекты синхронизируются с визуализатором и изменяются в соответствии с выбранной скоростью диска. Получилось довольно точно и может напомнить пользователям, как все было в 1998 году.

Источник: pcgamer