SteelSeries представила механическую клавиатуру Apex Pro с магнитными переключателями OmniPoint, которые можно настраивать в диапазоне от 0,4 мм до 3,6 мм

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В рамках выставки Computex 2019 компания SteelSeries представила геймерские клавиатуры Apex Pro и Apex Pro TKL (TenKeyLess), которые позволяют настроить под себя глубину хода клавиш до момента срабатывания.

Благодаря регулируемым переключателям OmniPoint Adjustable Mechanical Switch (Analog Hall Effect Magnetic Sensor) с магнитными датчиками пользователь может установить точку активации в диапазоне от 0,4 мм до 3,6 мм. Первый вариант подойдет для игр, в которых важна скорость срабатывания, второй — для игр и приложений, где важнее точность. Клавиатура позволяет сохранить несколько профилей для разных игр, а также содержит предустановленный «обычный режим» для набора текста и работы с приложениями.

В верхней правой части клавиатуры размещен небольшой сенсорный OLED-дисплей, на который выводятся различные уведомления. Его же можно использовать для переключения профилей без необходимости запускать фирменное приложение. Рядом находится колесо управления медиаконтентом, которое также можно настроить для выполнения различных операций.

Так как речь идет о геймерском аксессуаре, Apex Pro/Pro TKL оснащается системой динамической RGB-подсветки, которая синхронизируется с другой игровой периферией от SteelSeries.

Клавиатура SteelSeries Apex Pro поступит в продажу в США уже в начале лета по цене $200, более компактный вариант без дополнительного цифрового блока начнут продавать осенью по цене $180.

Источник: Engadget