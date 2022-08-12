STEM is FEM: в Украине запустили бесплатные онлайн-курсы по IT для девушек

Общественная организация STEM is FEM в партнерстве со швейцарской образовательной организацией Empowerment Lab и при поддержке Oracle запустила бесплатные онлайн IT-курсы для девушек 12-16 лет.

Сейчас идет набор уже на второй курс, посвященный теме машинного обучения. На нем Людмила Слава, инженер машинного обучения и эксперт по обработке естественного языка, будет рассказывать о The Beauty Robot of Tomorrow. Курс стартует уже 16 августа, заявку на него можно подать по следующей ссылке.

За два дня интенсива участницы прослушают следующие модули:

Что такое машинное обучение

Основы Python

Анализ данных с помощью Python

Использование машинного обучения

Кроме того, продолжается набор на второй поток курса App prototyping (Прототипирование приложений). Спикер Ева Тицкая, UX/UI дизайнер и front-end разработчик, расскажет участницам, как создаются e-commerce приложения. Зарегистрироваться на второй поток можно по этой ссылке.

Всего за два месяца организаторы проведут 10 курсов, за это время они планируют обучить 150 девушек. Кроме двух вышеупомянутых курсов, участницы смогут овладеть навыками по теме Data-driven web app.

По словам организаторов, эти курсы позволят девушкам получить как soft skills, так и hard skills для дальнейшего развития в IT-сфере, где до сих пор наблюдается дефицит специалистов.

«Мы много лет работаем над вопросом гендерного паритета в сфере технологий. К сожалению, даже при всем желании учредителей и руководителей IT-предприятий достичь гендерного равенства в своих компаниях, количество женщин среди разработчиков редко превышает 30-35%, – добавляет основатель STEM is FEM и технологической компании Roosh Сергей Токарев. На рынке просто нет такого количества специалисток. Поэтому для нас важно не только научить девушек программированию, но и привлечь их внимание к техническим специальностям, мотивировать их связать свою жизнь с технологиями”.

Всего организаторы набирают по 15 девушек на каждый курс.

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Следить за стартом следующих курсов и другими проектами STEM is FEM можно на Facebook-странице проекта.

Источник: STEM is FEM