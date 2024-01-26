Стерненко и Лачен собирают 100 млн грн на «ужас для россиян» ─ 2300 тепловизионных FPV дронов

Волонтер Сергей Стерненко вместе с Игорем Лаченковым объявили новый сбор на нужды ВСУ. Совместными усилиями планируется собрать 100 млн грн, которые будут направлены на закупку FPV дронов, оснащенных тепловизорами. Этой суммы должно хватить более чем на 2300 таких БПЛА.

Отмечается, что FPV дроны уже создали россиянам большие проблемы в светлое время суток. Благодаря успешным ударам беспилотников, у оккупантов «усложнилась логистика, а это ротации, подвозы БК, провизии и средств обогрева». Потому им приходится все это делать ночью. Но и ночью захватчики должны не иметь покоя.

«Мы хотим обеспечить ряд подразделений толстыми и ОЧЕНЬ толстыми дронами с тепловизионными камерами. Подойдем к этому так, чтобы нанести врагу как можно больший вред. Мы знаем, как этого достичь, но общественности рассказывать о замысле пока не будем», — пишет Сергей Стерненко.

Отмечается, что тепловизионные FPV дроны будут достаточно быстро, они сразу поедут на фронт.

Чтобы ускорить процесс, все неравнодушные украинцы могут поддержать сбор по следующим реквизитам: