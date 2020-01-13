Strategy Analytics: Apple контролирует более половины рынка TWS наушников





Исследовательская компания Strategy Analytics опубликовала отчёт о состоянии рынка полностью беспроводных наушников (TWS) по итогам 2019 года. Как свидетельствуют данные аналитиков, лидером этого рынка является компания Apple, на долю которой приходится более половины всех продаж.

Вторую и третью строчку занимают компании Xiaomi и Samsung, соответственно, но их показатели выглядят скромнее. Обе эти компании не смогли преодолеть рубеж в 10% доли рынка. При этом модель Redmi AirDots является одной из самых доступных и популярных альтернатив для тех, кто не может позволить себе купить премиальные гарнитуры от таких производителей, как Samsung, JBL, Beats и Sony.

Нет ничего удивительного в том, что у Apple самая большая доля на рынке беспроводных наушников, поскольку компания из Купертино практически создала эту категорию с запуском AirPods в 2016 году. По словам главы Strategy Analytics Кена Хайерса, Apple AirPods являются доминирующей Bluetooth-гарнитурой в мире по объемам продаж и доходам в сегменте TWS. Он добавил, что Apple продолжит доминировать в этой категории до середины следующего десятилетия.

В 2019 году доходы от продаж TWS наушников выросли более чем на 200%, а у Apple фиксировался рост на уровне 71%. По прогнозам аналитиков, что к 2024 году доход на этом рынке превысит $100 млрд в год, и новые игроки всё ещё могут успеть получить свою порцию пирога.

Источник: gizmochina