Новости Игры 28.02.2024 в 11:35 comment views icon

Студия Playdead (разработчик Limbo и Inside) показала концепт-арты своего загадочного третьего проекта

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Студия Playdead (разработчик Limbo и Inside) показала концепт-арты своего загадочного третьего проекта

Прошло более 7 лет с тех пор, как студия Playdead (разработчик Limbo и Inside) начала намекать на свой таинственный третий проект. И вот теперь, после некоторого перерыва, компания поделилась несколькими новыми концепт-артами, подтверждая тем самым, что работы над игрой продолжаются.

Первым загадочным концепт-артом своей третьей игры разработчик поделился в 2017 году — примерно через 6 месяцев после релиза Inside, которая получила восторженные отзывы критиков. В то время студия подтвердила, что продолжается работа над ее «следующим приключением», а сопроводительное изображение указывает на одинокое приключение с научно-фантастическим оттенком. С тех пор разработчик иногда публиковал отдельные концепт-арты. Все они якобы указывали на приключение, в котором одинокий космический путешественник блуждает по безлюдной планете, усеянной заброшенной техникой. Все, что удалось узнать о новом проекте за все это время, так это то, что будущая игра ─ «научно-фантастическое приключение от третьего лица в отдаленном уголке Вселенной».

В данный момент студия Playdead публикует значительное количество вакансий (от VFX-художника до технического директора) и размещает информацию о своей странице вакансий в социальных сетях, сопровождая ее новым концепт-артом для проекта номер 3. На этот раз компания показала крошечного героя, который стоит рядом с гигантской машиной. Второй новый концепт-арт показывает отрезок труб и цилиндрические здания среди мрачного снежного одеяла.

Студія Playdead (розробник Limbo та Inside) показала концепт-арти свого загадкового третього проєкта

Эти новые изображения не раскрывают каких-либо подробностей о новом проекте, однако свидетельствуют, что работы над ним продолжаются. Следует отметить, что разработка Inside также длилась довольно долго и заняла около 7 лет.

Источник: eurogamer

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