Студия Volition Games, разработчик серии Saints Row, закрывается спустя 30 лет

Игровая студия Volition Games опубликовала на официальной странице LinkedIn информацию о своем закрытии. В сообщении говорится, что в июне этого года материнская компания Embracer Group объявила о программе реструктуризации, следствием которой стало закрытие студии.

«Команда Volition уже 30 лет с гордостью создает развлечения мирового уровня для фанатов по всему миру. Мы движимы страстью к нашему сообществу и всегда работали, чтобы доставлять радость, удивление и восторг. В июне этого года Embracer Group объявила о программе реструктуризации, направленной на усиление Embracer и сохранение ее позиции лидера в индустрии видеоигр. В рамках этой программы они оценили стратегические и оперативные цели и приняли трудное решение о немедленном закрытии Volition. Чтобы помочь нашей команде, мы работаем над тем, чтобы предоставить помощь в трудоустройстве и облегчить переход для членов нашей семьи Volition. Мы благодарим наших клиентов и поклонников по всему миру за всю любовь и поддержку на протяжении многих лет. Вы всегда будете в наших сердцах. — Volition Games»

Компания Volition появилась на рынке в 1996 году. Она образовалась в результате разделения офисов Parallax Software. Volition продолжила разработку игр серии Descent. После банкротства Interplay Entertainment, являвшейся издателем студии, в 2000 году Volition была приобретена компанией THQ. Студия переключилась на разработку приключенческих игр, включая серии Red Faction, Summoner, The Punisher и Saints Row. После банкротства THQ её активы были распроданы на аукционе. Активы Volition (включая права на серию Saints Row) были приобретены компанией Koch Media. После выхода неудачного перезапуска Saints Row в ноябре 2022 студия была передана Gearbox Entertainment через материнскую компанию Embracer Group.

Отметим, это второе закрытие игровой студии на этой неделе. Двумя днями ранее о своем закрытии также сообщила Mimimi Games. Игра Shadow Gambit: The Cursed Crew стала последней в ее портфолио. Студия проработала 15 лет и известна по своим предыдущим проектам Shadow Tactics и Desperados III.