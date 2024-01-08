Новости Кино 08.01.2024 в 14:26 comment views icon

«‎Супер крылья» — трейлер полнометражного мультфильма о приключениях самолета-трансформера Джетта

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Автор новостей

«‎Супер крылья» — трейлер полнометражного мультфильма о приключениях самолета-трансформера Джетта

Партнер раздела?

Любимый анимационный сериал детей наконец-то получил свою полнометражную версию.

В центре сюжета мультфильма «Супер крылья‎» — самолет-трансформер Джетт, который вместе с друзьями помогает всем, кто нуждается в том, чтобы попасть в разные уголки мира, и также противостоит коварному злодею, который планирует устроить на планете хаос и отправляет в города своих роботов.

Лента была создана южнокорейскими мультипликаторами с участием продюсерской компании FunnyFlux Entertainment. Режиссер — известный аниматор Чон Гиль-хун, отмеченный тремя номинациями на «Эмми» и премией Азиатской академии.

Премьера мультфильма «Супер крылья» в украинских кинотеатрах — 8 февраля.

Трейлер

Постер

«‎Супер крила» — трейлер повнометражного мультфільму про пригоди літака-трансформера Джетта
«‎Супер крила» — трейлер повнометражного мультфільму про пригоди літака-трансформера Джетта
Партнер раздела?
Завантаження коментарів...

Новости партнеров

Винні шафи зберігають смак і аромат вина. Вони мають систему потоку повітря і окремі температурні зони
Як працює сучасний беттинг і чому це безпечно. VBET Україна розвінчує міфи про ставки на спорт
Великий об’єм, дві двері та маса функцій. Що таке холодильники Side-by-Side і кому вони підійдуть

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить