«‎Супер крылья» — трейлер полнометражного мультфильма о приключениях самолета-трансформера Джетта

Любимый анимационный сериал детей наконец-то получил свою полнометражную версию.

В центре сюжета мультфильма «Супер крылья‎» — самолет-трансформер Джетт, который вместе с друзьями помогает всем, кто нуждается в том, чтобы попасть в разные уголки мира, и также противостоит коварному злодею, который планирует устроить на планете хаос и отправляет в города своих роботов.

Лента была создана южнокорейскими мультипликаторами с участием продюсерской компании FunnyFlux Entertainment. Режиссер — известный аниматор Чон Гиль-хун, отмеченный тремя номинациями на «Эмми» и премией Азиатской академии.

Премьера мультфильма «Супер крылья» в украинских кинотеатрах — 8 февраля.

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