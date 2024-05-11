Суперконденсатор из курочки с запахом жареного лука — ученые превратили куриный жир в накопитель энергии

Некоторые материалы для накопителей электроэнергии (в частности, суперконденсаторов) могут быть дорогими и загрязнять природу. Производство альтернативных накопителей энергии из вещей, которые люди обычно выбрасывают, может помочь с этим. Исследование, опубликованное в ACS Applied Materials & Interfaces сообщают рассказывает о превращении куриного жира в углеродные электроды для суперконденсаторов, которые накапливают энергию и питают светодиоды.

В разработках суперконденсаторов углеродные материалы, такие как графен, благодаря их эффективной транспортировке заряда и наличию в природе, но их изготовление является дорогостоящим и вызывает загрязнение. Исследователи из Американского химического общества разработать простой, экономически эффективный метод преобразования отходов в виде куриного жира в электропроводящие наноструктуры для накопления энергии в суперконденсаторах.

Ученые вытопили куриный жир с помощью газового пистолета и сожгли растопленное вещество. Затем они собрали сажу на дне колбы, которая была подвешена над пламенем. Электронная микроскопия показала, что сажа содержит наноструктуры, которые представляли собой однородные сферические решетки концентрических графитовых колец. Исследователи испытали способ улучшить электрические характеристики углеродных наночастиц, замочив их в растворе тиомочевины. Это вещество имеет запах жареного лука, а схематическое изображение его молекулы похоже на забавного толстого человечка.

Собранные в отрицательный электрод асимметричного суперконденсатора, углеродные наночастицы из куриного жира продемонстрировали хорошую емкость и долговечность, высокую плотность энергии и мощность. Как и предполагалось, эти свойства были дополнительно улучшены, когда электроды изготовили из углеродных наночастиц, обработанных тиомочевиной.

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Затем исследователи продемонстрировали, что новый суперконденсатор может выполнять действия в режиме реального времени: они заряжали и соединяли два из них, чтобы зажигать красные, зеленые и синие светодиоды. Результаты подчеркивают потенциальные преимущества использования пищевых отходов, таких как куриный жир, в качестве источника углерода в поисках еще более экологичной энергии.

Источник: TechXplore

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