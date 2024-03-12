Гигантская «песчаная батарея» может на неделю обеспечить теплом целый город в Финляндии

Пилотная установка, разработанная компанией Polar Night Energy, работает еще с 2022 года, а сейчас промышленную (в 10 раз большую) «песчаную батарею» хотят запустить в Финляндии для использования во время холодных полярных ночей.

New Atlas описывает разработку, как большой стальной бункер с песком (или подобным твердым материалом), который нагревается через теплообменник, заложенный в центре, используя избыток электроэнергии из сети — например, тот, что вырабатывается во время всплеска в возобновляемых источниках.

Эта энергия может храниться месяцами с очень небольшими потерями, пока ее не используют при необходимости. В Финляндии новая песчаная батарея будет испытана в системе централизованного теплоснабжения финского муниципалитета Порнайнен, которой управляет компания Loviisan Lämpö.

Ожидается, что песчаная батарея будет достигать 13 метров в высоту и 15 метров в ширину, а также будет иметь мощность 1 МВт и емкость до 100 МВт-ч — что, как утверждают в компании, равно недельной потребности Порнайнена в тепле зимой или месячной летом. Для сравнения, предыдущая песчаная батарея Polar Night имеет размеры 4 x 7 метров с номинальной мощностью 100 кВт и емкостью 8 МВт-ч.

Новая батарея также должна сократить выбросы углекислого газа в системе централизованного отопления на 160 тонн в год — почти на 70%. Сам песок также получат из экологически чистых источников — он будет состоять из измельченного мыльного камня, который является побочным продуктом другой местной промышленности.

Polar Night Energy говорит, что строительство и испытания новой песчаной батареи завершатся примерно через 13 месяцев.

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