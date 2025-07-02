Суперточные кубиты: в Оксфорде уменьшили ошибки квантовых компьютеров до 1 на 6,7 млн

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Физики из Оксфордского университета установили новый мировой рекорд точности управления кубитами в квантовом компьютере.

Ученые достигли самого низкого уровня ошибок, измеренного во время квантовой операции, который составил всего 0,000015%, или одной ошибки на 6,7 млн операций. Это почти в 10 раз превосходит предыдущий рекорд, установленный теми же оксфордскими исследователями 10 лет назад.

«Насколько нам известно, это самая точная операция с кубитом, когда-либо зафиксированная в мире. Это важный шаг на пути создания практических квантовых компьютеров, которые могут решать реальные проблемы», — подчеркнул соавтор исследования, профессор физического факультета в Оксфорде Дэвид Лукас.

Для проведения практических вычислений квантовый компьютер должен выполнить миллионы операций с использованием большого количества кубитов. При большом количестве ошибок эти вычисления не будут иметь смысла.

Обычно корректировка ошибок достигается за счет использования дополнительных кубитов. Рекордно уменьшая количество ошибок, новый метод уменьшает количество необходимых дополнительных кубитов и соответственно, как размер самого квантового компьютера, так и его стоимость.

«Резко снижая вероятность ошибки, эта технология значительно сокращает инфраструктуру, необходимую для исправления ошибок, открывая путь для будущих квантовых компьютеров, которые станут меньше, быстрее и эффективнее. Точный контроль кубитов также будет полезным для других квантовых технологий, таких как часы и квантовые датчики», — объясняет соавтор исследования, физик Молли Смит.

Технология предусматривает захват и удержание ионов кальция в качестве кубитов. Ионы кальция обеспечивают надежную работу и длительный срок службы. В отличие от традиционного подхода, использующего лазеры, ученые из Оксфорда контролировали квантовое состояние ионов кальция с помощью электронных (микроволновых) сигналов.

Этот метод обеспечивает большую стабильность, чем управление с помощью лазеров. Кроме этого такое управление намного дешевле использования лазеров, более надежное и его легче интегрировать в чипы с ионными ловушками. Эксперимент проводился при комнатной температуре и без магнитного экранирования, что упрощает технические требования к работающему квантовому компьютеру.

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Результаты исследования опубликованы в журнале Physical Review Letters

Источник: SciTechDaily

Раздел Технологии выходит при поддержке

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