Лазерные кубиты в небе над Лонг-Айлендом — ученые тестируют квантовую связь в воздухе

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Американские ученые планируют реализовать проект по проверке квантовой связи в свободном пространстве. С помощью лазеров они хотят запустить кубиты над проливом Лонг-Айленд.

Отмечается, что три лазерных луча от телескопа на вершине башни Клайн в кампусе Йельского университета будут направлены через пролив Лонг-Айленд на расстояние в почти 43,5 км и уловлены на противоположной стороне аналогичным телескопом, размещенным на крыше больницы в Университете Стоуни-Брук.

Целью проекта Quantum Laser Across the Sound является расширение возможности отправки и получения квантовой информации и демонстрация потенциала для возможных будущих инфраструктур квантовых вычислений. Телескоп на вершине башни Клайн будет отправлять запутанные фотоны на 43,4 км через пролив Лонг-Айленд.

«Мы хотим обмениваться квантовой информацией, чтобы показать, что связь возможна через свободное пространство», — объясняет один из авторов проекта, профессор электротехники и вычислительной техники, Хонг Тан.

После этого ученые хотят проверить эту технологию на различных приложениях, от квантовой криптографии до изображений астрономических объектов высокого разрешения и обнаружения частиц высокой энергии. Исследователи показали, что места, выбранные для проекта, являются ключевыми, поскольку в США не так много мест, подобных этому, с водоемом между двумя крупными исследовательскими институтами и между двумя разными штатами.

В рамках реализации проекта ученые сгенерируют пару запутанных фотонов, а затем выпустят их через залив. Исследователи подчеркивают, что обычно квантовые сети используют оптоволокно. Однако оптоволоконные кабели не всегда подходят к каждой сети. Из-за географических особенностей местности соответствующая настройка может оказаться довольно затратной. Кроме этого оптоволокно не подходит, если речь идет о связи со спутником или изолированным островом.

С помощью оптики в городской местности ученые могут осуществлять передачу квантовой информации в свободном пространстве. Однако и такая система имеет свои недостатки и остается зависимой от погодных капризов, например.

«Они пролетают 44 километра по открытому пространству, что означает большое затухание воздуха, дифракцию, просто турбулентность. Может идти дождь и т.д.», — отметил один из участников проекта, студент Мейсон Абрелл.

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Источник: Interesting Engineering

Раздел Технологии выходит при поддержке

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